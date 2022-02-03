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「巧克力減肥法」2個月瘦10公斤　兩個進食時機「加速燃燒卡路里」

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▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

▲有技巧吃巧克力，還能幫助減肥。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人把巧克力視為甜食，其實這不一定正確，因為巧克力含有可可，是很優秀的抗氧化食材，所以特定比例的巧克力，不但對人體有益，還有幫助減肥的功效，英國第四頻道節目《如何減肥》中就有人實施巧克力減肥法，4週就減掉快5公斤，還有位神經生理學博士擬定巧克力減重計畫，幫助客戶鏟掉45公斤體重。

地中海健康公司創辦人威爾．克勞爾博士（Dr. Will Clower），曾出過一本《Eat Chocolate, Lose Weight》（吃巧克力減肥）的書籍，其中提到依循他為期8週的飲食計劃，約可減去20磅、約9.07公斤的體重，其立基點就在於巧克力中含有的可可成分。

▲▼可可豆,巧克力,可可,熱可可（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究發現，主要成分為黃烷醇的可可，可影響脂質合成的基因減少脂肪酸合成，且內含表兒茶素，也可幫助粒線體產生更多能量，加速燃燒卡路里。黑巧克力中富含單元不飽和脂肪酸，以及多元不飽和脂肪酸，能加速促進新陳代謝。其減肥法內容主要有3要點。

進食的時機
所謂黑巧克力就是指可可成分達70%以上的巧克力，在餐前20分鐘與餐後5分鐘攝取，其中的抗氧化成分，能加速燃燒卡路里，且還有抑制食慾的效果，讓你更不想「加碼甜食」，而且含有的硬脂酸，放慢消化過程增加飽足感，可可鹼抗抑鬱效果還能讓心情變好。

▲巧克力,黑巧克力,可可。（圖／翻攝自pixabay）

地中海飲食
這減肥法不是可以要你大吃特吃，而是進食的餐點必須有一定分配比例，蔬菜加水果約佔50%，穀類約佔25%，蛋白質約佔25%，並允許少量健康的油及1小盤乳製品，例如起司、優格等。

每天攝取28克
克勞爾博士建議，若實施這套巧克力減肥法，每天需攝取1盎司、約28.35公克的份量，來達到加速燃脂與促進新陳代謝的一定效果，一個減肥週期約8週。

▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

然而每個人的身體狀況均不相同，不是每個人都適用這套減肥法，因巧克力含有咖啡因，所以對咖啡因敏感或過敏的人就不適用，此外因需配合均衡飲食，所以素食者與嗜甜、飲食不均衡的人，也不適用。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 巧克力

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