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泰男一年甩81公斤變男神！　親曝懶人減肥「2關鍵」步行也能瘦

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編輯／Ann

減肥無非就是少吃多運動，但能堅持到底的畢竟是少數，泰國男子Nes Chedtragull曾經發胖到156公斤，憑藉過人的意志力順利減去81公斤，堪稱是「整容級瘦身」。他也於FB不藏私公開自己的減肥方法，主要歸功於兩大原因，食物的選擇與每日步行。

來自泰國的Nes Chedtragull在FB公開瘦身過程引發眾多網友熱議，過去他曾是外表不起眼的156公斤「潛力股」，一年前決心減重，慢慢甩肉81公斤，前後對比照曝光，他整個人不僅清爽許多，宛如「整容級瘦身」搖身一變高顏值小鮮肉。

Nes Chedtragull也總結了自己的減肥心得，主要依賴食物的挑選與每日步行，他將原先愛吃的油炸食品與甜點都刪去，以水果、雞胸肉替代，控制在一天約攝取2000大卡左右。最簡單的套餐搭配就像是主食飯類搭配燙青菜與雞胸肉，去除不必要的添加調味，讓自己吃得更簡單一些。

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash）

▲雞胸肉是減肥神器。（圖／翻攝自unsplash）

第二點就是依靠步行，Nes Chedtragull一開始重達156公斤，其實是沒辦法做太多激烈運動減肥，所以他靠著步行，每天至少走1至2小時，可以在慢慢瘦下來之後再去調節別的運動項目。目前Nes Chedtragull打算維持75公斤體態，他認為「太瘦也不好」，偶爾還是會獎勵自己甜食，不過光是外表的差別就已經掀起網友大讚：「以為是韓星」、「瘦身真的改變命運」、「差太多了」。

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關鍵字：

泰國, 瘦身, 減肥, 減重, Nes Chedtragull

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