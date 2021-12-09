李沐隔空爆料周興哲「輸不起」　穿閃亮銀光裙要去別人婚禮踩場！

記者王則絲／台北報導

新生代演員李沐今（9日）出席MIU MIU NUIT系列發表活動，穿著一身閃亮的銀色裙裝，耀眼程度讓她開玩笑說，如果穿去參加婚禮，可能會被當作是去踩新娘的場。提到即將來臨的聖誕節，李沐透露周興哲曾邀約劇組的朋友們聚會玩交換禮物，更爆料朋友之間玩遊戲，周興哲最有可能是玩到翻臉的那位：「他真的輸不起。」但她馬上改口：「是我好了，我最輸不起！」笑翻現場。

▲李沐示範MIU MIU NUIT系列造型。（圖／品牌提供）



李沐今天示範兩套MIU MIU NUIT系列造型，先是穿上黑色背心、短褲內搭襯衫，正式又帶點學院風、運動風；接著換上閃亮的銀色兩截式裙裝，李沐形容：「好像《華燈初上》裡蘇慶怡會穿的衣服。」、「如果穿去婚禮的話，新娘可能會覺得這個人怎麼這麼不社會化、會絕交。」

該系列顧名思義就是設計給女孩們在夜晚時穿的服裝，處處可見閃耀的水晶、鑽飾、珍珠⋯⋯等裝飾細節，但是款式版型幾乎都以休閒為主，讓女孩們在晚間派對上方便活動同時又能耀眼動人。

▲李沐透露自己是超怕冷的人，最佳保暖方法是「待在家」。（圖／記者王則絲攝）



聖誕節腳步將近，李沐提到：「周興哲有說，聖誕節想要大家一起聚會之類的，如果有實現的話，會跟《早餐》的朋友們交換禮物。」她也透露自己很喜歡益智類的遊戲，像是大富翁，收到的話會很喜歡，但是周興哲可能不會陪她玩，「我可能要跪下求他。」那麼朋友之間誰玩遊戲最容易玩到翻臉？李沐馬上答道：「是他（周興哲），他真的輸不起！」可能是怕見面時會被報復，接著還是馬上改口道：「是我好了，我最輸不起！」笑翻現場。

而隨著時序進入深冬，李沐自曝是超怕冷的人，若是寒流來的話，「我會先穿羊毛衣，再穿內刷毛發熱衣，再穿毛衣，再穿羽絨衣，最後再穿一件擋風外套。」穿衣程序好驚人，簡直是把自己包成一顆球，不過李沐的最佳的保暖方法並不是穿了多少，而是「待在家裡開暖氣不要出門」，她搞笑說道：「真的很冷我就不出門啦，怎麼會有出門的問題！」

▲MIU MIU NUIT系列配件單品，包括亮片手袋、水鑽手機殼、珍珠髮箍⋯⋯全都超閃亮！（圖／記者王則絲攝）



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