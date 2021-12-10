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一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他

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文／Squid

在身邊的朋友或是情人，有些人總是不會在意受到的傷害，但有些人卻是非常介意，以下三個星座只要受到了傷害，就很難回頭，絕對不要踩到他們的雷點以及原則，以免就很容易失去他們。

▲一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他。（圖／SBS）

TOP 3：巨蟹座

在感情裡面，巨蟹座很包容自己的愛人，甚至於受到了委屈他們也不會在意，可是那都是他們心甘情願的狀況下，倘若你主動傷到了他們的心，以他們敏感易碎的心來說，多半不能釋然，對於巨蟹座的人而言，他們可以愛得很卑微，但是也有自己的原則，只要你沒有牴觸到他們的原則，基本上只是受點委屈，他們不會在意。

▲一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他。（圖／SBS）

TOP 2：天蠍座

對待感情，天蠍座的人可以說是有潔癖的，但凡他們對於感情產生了隔閡，那麼他們多半都不能再接受，所以在與人相處的時候，誰要是傷到的他們的心，多半不能再留在他們身邊，雖然天蠍的感情很挑剔，可是其實他們並不會隨意放棄感情，也沒有想像中的脆弱，只要沒有碰觸到底線，他們也不可能會受傷，可是如果真的傷到心，就不能快速釋然，傷得重，甚至一輩子都不會原諒你。

▲一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他。（圖／SBS）

TOP 1：處女座

處女座的人本身就很追求完美，而他們也不會輕易接受一段有瑕疵的感情，尤其是對方不懂得知錯悔改的情況下，他們就更加不可能接受，所以在相處的時候誰要是傷到了處女座的人，多半很難再得到他們的認可，對於他們來說，也不是不願意給對方機會，只是他們很難釋然別人給的傷害，特別是對方還是他們重視的人情況下，一但傷到了心，就會徹底的失去他們。

關鍵字：

星座, 天蠍座, 巨蟹座, 處女座

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