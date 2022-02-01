走春妝容持久4步驟　先用定妝噴霧再撲蜜粉效果更優秀

記者李薇／台北報導 圖／unsplash

過年外出走春是很多人的習慣，運勢也加好，但可別邋邋遢遢，講究穿搭、化點妝，整個人都有精神。不過由於戴口罩的關係，想要擁有完美的走春妝容，一定要使用持久度強的單品，更重要的是跟著做好以下4個步驟，就可以擁有口罩都蹭不掉的美美妝容。

1.在鼻翼增加控油打底

可以挑選幫助底妝更加持久的控油棒，類似精華液的質地，上底妝之前先塗抹在鼻翼、兩頰，加強底妝的持妝度，接著再使用底妝，可以增加持妝效果。

2.降低底妝的用量

在上妝的時候盡量減少底妝的用量，平時可能粉底液都要按壓兩次，戴口罩的話盡量減少到一次、半次，除了減少底妝，就可以減少脫妝之外，也建議挑選防水度、防油度效果更佳的單品，才能更持久。

3.先用定妝噴霧定妝

在上完粉底液之後，先用定妝噴霧定妝，建議挑選可以成膜的單品，在肌膚上面形成一個簡單的保護膜，幫助保存底妝，加強肌膚的定妝效果，這步驟在使用完之後，需要先等定妝噴霧乾掉之後，再接續下個步驟。

4.最後使用蜜粉定妝

在定妝噴霧稍微乾掉之後，使用定妝海綿將蜜粉按壓進肌膚，透過壓緊的方式，加強底妝的牢固效果，這樣就可以完成定妝，讓妝容更加持久，有些人甚至用「烘焙法」，在兩頰撲上厚厚的粉，10分鐘後把餘粉刷掉，就可以輕鬆達到更加持久的定妝效果。