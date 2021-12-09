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日賣1萬片！最強日本伴手登台　Baked Mallow烤棉花糖餅好吃到融化

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▲新光三越春節預購伴手禮。（圖／新光三越提供）

▲新光三越春節預購伴手禮開跑，以日本獨家熱門產品為主打，Baked Mallow烤棉花糖餅首度登台，單盒售價950元。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年就是準備要用零食填滿肚的最讚假期！新光三越今（12／9）公布旗下春節禮品預售卡司，裡面居然有日本單店就「日賣萬片」的Baked Mallow烤棉花糖餅，此外還有台灣旅客最愛的東京芭娜娜香蕉蛋糕禮盒，世界遺產宮島高點桐葉饅頭「山田屋」也在其內，讓你一口神遊東京街頭。

2月初就是正月初一，再積極佈局年末派對的同時，新光三越也正式公佈農曆年預購禮品內容，預購期間從12／10起至明年1／10，首請日本三大熱門伴手禮做門面，從2018年於東京大丸百貨開賣的「Baked Mallow烤棉花糖餅」，曾創下單日單店銷售萬顆紀錄，今年才首次在東京開出分店，也初次在台限量開賣，紮實有彈性的棉花糖內含巧克力內餡，搭配外面酥脆的小麥胚芽餅乾，擁有豐富多層次的口感，除了不甜膩之外，進烤箱烤一下又有新風味。

▲新光三越春節預購伴手禮。（圖／新光三越提供）

▲東京香蕉8入蛋糕禮盒，售價620元。

另還有世界遺產宮島代表性名店「山田屋」的桐葉饅頭，原創的紅豆沙與糯米粉混合，創造出柔軟如天鵝絨般的甜點口感，加上台人最愛伴手禮「TOKYO BANANA 東京香蕉」，鬆軟綿密蛋糕配上香濃香蕉卡士達餡，3間全在台灣正式初登場。

▲新光三越春節預購伴手禮。（圖／新光三越提供）

▲山田屋桐葉饅頭，售價640元。

年菜方面除了有年年熱賣的林聰明沙鍋魚頭，今年還新推出「Le Côtè L/M小樂沐」、泰式餐廳「Baan Taipei」年菜套餐，以及門前隱味鴛鴦鍋、左營劉家酸菜白肉火鍋、果貿眷村吳媽家眷村員外雞湯、嘉義老店阿榮師啤酒鴨、台中帝一食補碳燒薑母鴨等。

▲新光三越春節預購伴手禮。（圖／新光三越提供）

▲Le Côtè LM小樂沐 法式團圓食光禮盒，售價1,680元。

▲新光三越春節預購伴手禮。（圖／新光三越提供）

▲門前隱味鴛鴦鍋，售價2,988元。

新光三越表示，今年推出150項年節禮盒，其中有53項是全台獨家，75%是初登場，不但全部可以在專屬APP買得到，也將在全台12間百貨超市美麗市場，從明年1／14推出專區，直接買現貨也ＯＫ，甚至結合skm eats外送車隊推出「即時送服務」，過年想加菜只要動動手指滑一下就送到家。

▲新光三越春節預購伴手禮。（圖／新光三越提供）

▲Global Mall新北中和推欣葉小聚「七巧福年菜」，早鳥價6,888元。（圖／環球購物中心提供）

Global Mall也提前推出首波年菜預購，主打高CP值年菜與4至6人小份量，即起至12／26預購可享優惠7折起，APP會員再享滿額折扣，選購預定年菜組合消費滿3,000元現折200元。年菜菜色陣容包括欣葉小聚、添好運、開飯川食堂、丰禾台式小館、華漾、好饈鉄板燒、朱記、小福利火鍋會所、22:02火鍋等。

關鍵字：

Baked Mallow, 烤棉花糖, 新光三越, 環球, 春節, 伴手禮, 年菜

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