余文樂刺青師錶帶上刺出藝術世界　Roger Dubuis收藏家有福了

▲Roger Dubuis邀刺青藝術家林立杰創作三組一套的皮質錶帶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）不僅與超跑賽車有緊密連結，近來更與城市藝術族群合作，邀請曾為男星余文樂、ØZI、瘦子紋身的知名刺青藝術家林立杰（Josh），以三組一套的皮革錶帶為創作素材，一針一針刻劃出絕無僅有的圖案，並從11日起至26日，接受品牌收藏家預約交流，量身打造錶帶內側牛皮部位專屬的圖騰。

▲林立杰以理性、感性與人的身體為刺青錶帶圖騰，並排構成一個世界。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

林立杰經過多次嘗試，終於在Roger Dubuis皮革錶帶上，呈現他職涯以來最小面積的細緻刺青創作，他笑著說：「如果客人想在皮膚上刺這麼小的圖案，我會拒絕！」由於經過處理後的牛皮錶帶較無彈性，更增加刺青的難度，他最終從時間主題發想，設計出代表理性的腦與幾何圖案、手指天空象徵身體，以及結合骷髏、心臟與眼睛圖案詮釋感性等3款錶帶，排在一起形成三聯畫構成一個世界。

▲刺青藝術家Dr. Woo戴Roger Dubuis Excalibur Dr. Woo Monontourbillon手動上鍊腕錶，4,749,000元。



Roger Dubuis今年也與美國洛杉磯知名刺青大師Dr. Woo合作，推出Excalibur Monotourbillon王者系列單陀飛輪腕錶，面盤散布幾何符號和天體圖案，包含能量來源的月亮、光線自地面反射形成的三角形，以及代表所有人之間無限連結的完整圓圈，有趣的是8只限量錶面盤上不同位置各藏有一隻蜘蛛，象徵保護力量。不僅從城市藝術著手，品牌也積極研發高科技材質，例如運用MCF 礦物複合纖維，打造靈感來自藍寶堅尼車Countach超跑的Excalibur Spider Countach DT/X 王者系列超級腕錶。

▲Roger Dubuis Excalibur Spider Countach DTX傾置雙飛行陀飛輪超級腕錶，24,530,000元。

HUBLOT（宇舶）從2016年開始與Sang Bleu刺青工坊合作，將刺青藝術從面盤延展至錶殼，最新綠松石色的Big Bang One Click Sang Bleu 精鋼腕錶是獻給女性之作，縱橫交錯的幾何造型從面盤延伸到直徑39毫米的精鋼錶殼，六角形錶圈鑲有48顆美鑽，連牛皮錶帶外層也有標誌性的幾何圖案裝飾，全球限量50只。

▲HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu綠松石精鋼腕錶，596,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

►風・Luxury／村上隆微笑小花錶上轉 限量100只開搶

►「錶王」太狂推Tiffany Blue限量錶 逼LVMH少東喊「我沒分配錶」

