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IKEA「限定霜淇淋店」全台僅一間！ 獨賣4款網美甜點29元起

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▲IKEA限定霜淇淋店。（圖／業者提供）

▲IKEA限定霜淇淋店在新莊開張啦。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一直被家具耽誤的IKEA餐飲，最近也推出許多好玩的事了，除了季節新菜之外，IKEA新莊店還出現「限定霜淇淋店」，在美食小站設出獨立霜淇淋專區，除了有限定4款獨家甜點之外，還提供10種配料讓消費者可以自由搭配，玩出網美系甜點配打卡！

▲IKEA限定霜淇淋店。（圖／業者提供）

▲奶油杏仁蛋糕巧克力，售價69元。

IKEA新莊店於美食小站推出霜淇淋專區，推出4款期間限定霜淇淋，每款都有話題，「莓果森林」以奶茶霜淇淋，搭配覆盆子夾心餅乾及綜合莓果與麥片，走甜美風；優格口味霜淇淋淋上經典越橘果醬，配上口感酥脆的燕麥餅乾的「燕麥優格」，撒上苺果麥片顏值加倍；以香草霜淇淋為基底，搭配巧克力杏仁蛋糕、杏仁焦糖夾心巧克力的「奶油杏仁蛋糕巧克力」，跟擁有香草及巧克力霜淇淋的雙口味的「濃情巧克力」，只有在新莊店吃得到。

▲IKEA限定霜淇淋店。（圖／業者提供）▲IKEA限定霜淇淋店。（圖／業者提供）

▲（左）莓果森林售價55元；（右）燕麥優格售價45元。

現場還有多達10種配料可自由加購，包括焦糖或巧克力淋醬、OREO餅乾脆片、棉花糖、脆笛酥、核桃與杏仁片等，可以客製且搭配出不一樣的造型跟口味，自己喜歡吃什麼就點什麼。同場加映由玉米粒跟砂糖製作的甜味爆米花，回到最單純的成分吃起來也更清爽。

▲IKEA限定霜淇淋店。（圖／業者提供）

▲濃情巧克力售價29元。

此外新莊店也增設機動疫苗接種站囉，不用預約隨到隨打，且成功在新莊店疫苗接種站施打莫德納疫苗，還加贈鯊魚口罩以及美食小站精選餐點一份。

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關鍵字：

IKEA, 霜淇淋, 美食小站, 新莊

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