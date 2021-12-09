冬季唇部容易起皮、龜裂？專家教3招護唇秘訣：少用吸管也有效

▲冬季更要注意唇部護理，才能擁有水嫩雙唇。（圖／翻攝IG@sooyaaa__l）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

沒有汗腺及皮脂腺、角質層也較薄的唇部肌膚，本來就是臉上比較脆弱的部位，一到寒冷冬季或處於乾燥環境時，更容易出現起皮脫屑，甚至龜裂、唇紋加深等問題！肌膚護理專家就分享3招冬季護唇小秘訣，常被死皮困擾的乾唇人快學起來。

冬季因乾燥空氣與驟升驟降的氣溫，需要加強留意唇部肌膚的保養與護理，10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey就給出以下3招冬日護唇建議：

1.適時補充水份，減少唇部缺水危機。



2.減少嘴唇肌肉的收縮拉扯，例如咬唇、使用吸管等容易形成動態紋路的動作。



3.選用成分純淨、配方溫和的護唇產品，給予雙唇肌膚足夠的滋養。

▲L:A BRUKET 017 椰香護唇棒，14g，NT$480。



椰香護唇棒是瑞典質感護膚品牌L:a Bruket擁有高人氣的明星熱賣品，完美調和向日葵油、甜杏仁油、椰子油及蜂蠟等純淨潤澤成分，能滋養、保護唇部，提供持久舒適的柔潤感受，無性別的簡約包裝設計，也獲得不少男性喜愛。

▲ILIA 純淨修護嫩唇膜，10ml，NT$950。



添加草綠鹽角草萃取、木瓜酵素、玻尿酸鈉與裙帶菜等純淨無毒保養成分，是早晚皆適用的深層滋潤唇膜，可溫和修復雙唇乾澀及死皮困擾，也可作為唇彩前的打底使用，能提升雙唇滋潤度、讓唇色更臻完美，還被讚為「乾唇死皮救星」。

▲DHC 草本柑橘護唇膏，1.5g，NT$380。



DHC以經典護唇膏為雛形，加入檸檬、萊姆、香茅等清新香氛和多種具優越潤澤力的植物精華油，推出全新草本柑橘護唇膏，能完美貼合雙唇、形成保護膜，滋潤雙唇的同時預防乾燥，達到完美鎖水作用，讓唇部肌膚維持水嫩光澤。

▲Bamford植萃潤唇膏，15ml，NT$720。



蘊含能充分保濕的乳油木果、特級冷壓橄欖油，舒緩唇部不適感受，還添加天然蜂蠟、山金車萃取和粉紅葡萄柚、保加利亞玫瑰，能修護乾燥龜裂、幫助唇部肌膚抵抗外在侵害，讓雙唇柔嫩水潤，並帶有微微玫瑰香氣和果香。

▲Neal's Yard Remedies 玫瑰果護唇膏，4.5g，NT$380。



嚴選99%有機成分，調和具有抗氧化性的玫瑰果油、金盞花浸泡油，能舒緩、柔軟、保濕唇部肌膚，還添加沒藥、薰衣草、檸檬精油，讓使用過程更添療癒感受，尤其能充分滋養雙唇但不留下光澤感，很適合於使用霧面唇膏之前作為打底使用。

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