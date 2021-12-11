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LIFE・經典／可收納在牆壁上的沙發　就像一幅藝術品

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▲Mousarris Summit Sofa。（圖／翻攝Mousarris官網）

▲Mousarris Summit Sofa。（圖／翻攝Mousarris官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現在居家商品不是只看風格，要如何活用有限空間也成為方向之一，有鑒於大部分城市中生活的民眾，能使用的空間越來越少，一向在家具商品上大膽揮發創意的Mousarris，推出一款可收納在牆壁上的沙發Summit Sofa，讓空間的用法能有更多可能。

Summit Sofa這款產品，可以解釋成沙發，同時也是一種牆壁藝術品，深淺不一的藍色波浪型色塊，透過巧妙的結合成為一個出色的拼接，它看起來就是一個立體的裝飾品或藝術作品，這樣的設計讓牆壁成為「家具儲藏室」，也是一個順眼的裝置。

▲Mousarris Summit Sofa。（圖／翻攝Mousarris官網）

這一塊一塊的拼接可以拆下，堆疊起來便成為一張沙發，或許因為須符合藝術般的設計，讓沙發的舒適性無法跟一般普通沙發相比，雖然幾塊的奇特形狀也許讓使用者覺得不太好坐，但就以長凳的標準或是腳靠等面向來說，Summit Sofa確實能提供基本的功能，它或許也能作為備用椅，讓你在賓客較多時能更自由的運用。

▲Mousarris Summit Sofa。（圖／翻攝Mousarris官網）

其沙發使用磁力固定，能夠牢固的卡在金屬的框架上，沒有掉落的疑慮，此外在拿下來使用時，磁力裝置也能確保它們穩定的卡在一起，雖然看似是隨性的堆疊，事實上使用時毋須擔心會一直滑落或坐的不穩，收納時也僅需依照框架上的線條安放即可，像是一款巨大的拼圖。

目前Summit Sofa已經正式對外開賣，售價為3,600歐元，折合台幣約為106,600元。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 家具, 家具設計, 創意設計

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