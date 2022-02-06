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失眠正確定義原來是這樣！美軍2分鐘入眠絕招　環境再吵也能睡

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▲▼ 小孩,女童,睡覺 。（圖／pixabay）

▲像個寶寶一樣安穩好眠，絕對是失眠一族最羨慕的事。（圖／免費圖庫pixabay）

記者李薇／綜合報導

你是否經常在床上翻來覆去、難以入睡？寂靜的漫漫長夜，闔眼後放大的感官，讓時鐘秒針的聲音特別刺耳？隨著時間分秒流逝，讓你擔憂所剩睡眠時間無幾，要如何對抗明日一天的疲憊？種種壓力，讓失眠嚴重影響你的情緒。失眠的定義究竟標準為何？如何快速入眠更是現代人失眠路上不斷追求的解方。

抱枕,睡覺,女生,女性（圖／翻攝PAKUTASO）

▲你也是失眠一族嗎？（圖／免費圖庫pakutaso）

關於失眠的定義

根據醫學界對失眠的定義，指的是反覆入睡或維持睡眠的困難，造成睡眠品質變差或時間減短。依照《精神疾病診斷統計手冊第四版》的診斷標準，以每週有至少三天以上之失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作即稱之。若失眠時間少於一個月為急性失眠、長於一個月稱慢性失眠；失眠型態則分為入睡困難、續睡困難、過早清醒三種。

▲▼睡覺,瞌睡。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲難睡、早醒都是失眠型態的一種。（圖／免費圖庫pakutaso）

另根據最新之台灣睡眠醫學會統計，全台慢性失眠率達10.7%，且每5人中就有1人有睡眠障礙的困擾。現代人生活步調緊湊、生活壓力大，加班後晚上想取得Me Time時光，慣性熬夜的壞習慣，再加上這兩年受疫情影響，疫情所帶來的恐慌與焦慮感，更讓全民失眠問題日益嚴重。

隨著失眠問題影響個人生活品質，更讓失眠成了憂鬱症、酒精依賴、藥物濫用、高血壓、糖尿病的危險因子。一般人很在意的身材體態，也深受睡眠時長影響。若是開始出現睡眠外的身體不適，求醫過程，也要及早治療睡眠障礙的問題，進而恢復身心功能。

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

▲現代人生活壓力大，工時長導致很多人都慣性熬夜。（圖／免費圖庫pakutaso）

美國軍隊睡眠訓練：槍聲背景下，120秒後照樣入眠

綜合外電報導，在《Relax and Win: Championship Performance》一書中曾經披露美國海軍飛行訓練學校的獨門睡眠方法，助飛行員們在2分鐘內入睡成功。

進行為期6周睡眠訓練後，飛行員們即使喝了咖啡、即使在槍聲環繞的背景環境中，也能快速入眠，讓大腦關機進行休息。這個方法還有一個神奇之處，即使是對有時需要「坐著睡」的飛行員來說，在相對不舒適的體態下，仍然睡得著！

▲▼ 睡覺。（圖／取自圖庫Shutterstock）

▲今晚就開始一起來練習美國海軍獨門入睡秘訣。（圖／免費圖庫pakutaso）

今晚睡覺時，就來一起嘗試看看吧！

1.放鬆臉部：放鬆舌頭、下巴以及眼睛周圍肌肉。

2.放鬆上肢：肩膀、上下臂放鬆，單邊放鬆完換另一側。

3.慢慢吐氣，放鬆胸部。

4.放鬆雙腿，大腿、小腿皆放鬆。

重複1~4的步驟60~90秒，並清空思緒。可以配合想像以下幾種畫面來幫助放鬆，找到內心平靜。

1.你正躺在平靜湖面上的獨木舟，抬頭望著藍天。

▲▼藍天,天空。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲配合令人心安的想像畫面也是這個方法中很重要的一環。（圖／取自免費圖庫Pexels）

2.你在一片漆黑的房間中，舒服地躺在黑色天鵝絨吊床上。

3.若是想像畫面無效時，可以在心中反覆默念「不要思考」10秒，據說10秒內絕對入睡。

雖然此方法並非百分百有效，如患有注意力不足如過動症（Attention Deficit/Hyperactivity Disorder，ADHD）或焦慮症等，可能會干擾此方法之有效性，但整體而言這個方法曾在實驗中有高達96%的入睡成功率，還是很值得嘗試看看。

▲▼睡覺,失眠,睡眠,女孩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲祝大家實驗成功、一夜好眠。（圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

失眠, 睡眠

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