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2022「PANTONE色」出爐！　「Very Peri長春花藍」背後有意義

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記者王則絲／台北報導

又到了接近年底的時刻，國際色彩權威機構PANTONE今日為大家揭曉2022年度代表色，那就是「Very Peri」，翻成中文為「長春花藍」，乍看之下就是個偏深的紫色，不過這可是由PANTONE公司特別研發調製，這個「Very Peri長春花藍」顏色，背後有著未來、創造力、改變、勇敢⋯⋯等意象。

▲PANTONE 2022年度色 。（圖／翻攝自IG）

2021年的PANTONE年度代表色為「極致灰」與「亮麗黃」，選用雙色的方式來鼓舞人心、傳遞力量，象徵力量與正向的結合，期許人們克服2020年疫情爆發帶給世界的艱難挑戰。然而整個2021年，全球仍然在辛苦與疫情對抗當中，PANTONE便為2022年精心調製了全新顏色「Very Peri」作為代表色，將長春花般沈穩、寧靜的藍色，混合充滿活力、熱情愉悅的紅色，展現出堅定溫暖、靈動，同時也相當療癒的顏色，提醒、期許疫情下的人們，即便身處紛亂，我們仍要大膽迎接各種可能性、抱持著好奇心與想像力，創造出屬於自己的精彩。

▲PANTONE 2022年度色 。（圖／翻攝自IG）

「Very Peri」色票是PANTONE 17-3938，官方IG描述道：「PANTONE 17-3938這個全新的活力、新穎的顏色，激發人們的創造力與創意，PANTONE 17-3938是所有藍色色調裡最幸福、最溫暖的顏色。」

「我們身處在一個變動的時代，當我們逐漸擺脫互相隔離的緊繃時期時，我們的觀念與標準也將隨之轉變。PANTONE 17-3938所顯現的無憂無慮的自信、無懼的好奇心，將激發我們的創造力，將幫助我們在改寫生活時，替我們打開全新的視野。」

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關鍵字：

Pantone, Pantone色, 2022年度色, 年度代表色, 長春花藍, Very Peri

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