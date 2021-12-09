天冷瘦不下來？營養師教「低GI飲食法」，減重事半功倍

▲選擇米飯也有學問，白飯的GI值較稀飯低。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷，食慾就大開，冬天減肥真的好困難！營養師夏子雯在臉書專業分享，想要瘦下來必須善用「低GI飲食」，穩定血糖波動幅度，減少胰島素大量分泌、合成體脂肪，就能讓減重事半功倍，以下低GI飲食小技巧，一起來學習！

#選擇纖維含量高的食物

以水果來說，小番茄、芭樂、水梨、奇異果、柑橘等因纖維含量較豐富，屬於低GI水果，西瓜、荔枝、龍眼等纖維含量低，屬於高GI水果。

澱粉方面，選擇全榖雜糧、根莖類，如地瓜、南瓜、糙米飯、五穀飯、雜糧饅頭等，優於白飯、白麵條、白饅頭、麵包等精緻澱粉。豐富的膳食纖維，能穩定血糖的波動，對於體重控制更有幫助。

#食物型態選擇原型

未經處理過、需要多咀嚼的原型食物，相較於泥狀或液態，GI值較低，相較於水果，果汁使血糖上升的速度，比直接吃水果來得快上許多。

#澱粉選擇未經糊化作用的

澱粉在經過糊化作用（澱粉+水後加熱，使澱粉顆粒膨脹），其GI值會愈高，所以相同份量的白飯和稀飯相比，稀飯的GI值高於白飯，但其實選五穀飯會更好。

營養師夏子雯也強調，低GI值並不等於低熱量，GI值只能代表食物對於血糖波動的高低程度；想要控制體重，除了善用低GI飲食小技巧，更要以均衡飲食為基礎，管理好每天攝取的總熱量，才能真正發揮減重的效果。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

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