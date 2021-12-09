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歐米茄星座女錶新尺寸亮相　純色帶鑽秋冬放閃

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▲▼ OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列同軸擒縱36毫米大師天文台腕錶（左起）不鏽鋼與18K Sedna™金款446,000元，不鏽鋼與18K金款446,000元，不鏽鋼款361,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）招牌星座系列推出全新尺寸，以優雅又不失個性的36毫米亮相，3款新作的面盤分別以酒紅色、藍色與棕色的純色呈現，並搭配同色系的亮面皮革錶帶相襯，在錶圈鑲嵌38顆圓鑽增添亮點，為秋冬穿搭增添華麗感。

▲▼ OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴歐米茄不鏽鋼與18K Sedna™金星座系列同軸擒縱36毫米大師天文台腕錶，446,000元。

星座系列腕錶的經典特色包括半月形刻面、錶殼「扣爪」、單環錶鍊，歐米茄新增的36毫米款式雖為皮帶錶款，但其他著名特色一項不少，當中除了酒紅色為不鏽鋼錶，其他藍色與棕色款為雙色設計，分別以不鏽鋼搭18K金或18KSedna™金材質，均搭載通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）測試的8800同軸擒縱大師天文台機芯。

▲▼ OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列同軸擒縱36毫米大師天文台腕錶搭載8800同軸擒縱大師天文台機芯。

蕭邦（Chopard）近幾年深受貴客喜愛的L'Heure du Diamant系列鑽錶，也加入飽和色調的純色錶款，推出18K白金材質、藍色青金石面盤的新款，枕形錶圈上錶殼上鑲嵌24顆總重4.44克拉爪鑲明亮式切割圓鑽，流露復古華麗氣息，裝載自動上鍊機芯，內外兼具。

▲▼ OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦青金石面盤的L'Heure du Diamant系列鑽錶，1,690,000元。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Chopard, 蕭邦

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