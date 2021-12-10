周迅全身撞衫小16歲李聖經！驚現「一敗筆」輸了　網：直接穿老

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星周迅不光演技受到肯定，時尚資源也相當亮眼，她身兼香奈兒（CHANEL）品牌大使10多年，出席各大場合自然少不了品牌服裝加持，日前周迅以一套粉色斜紋軟呢套裝亮相，竟意外「全身撞衫」韓星李聖經，兩人相差16歲對比畫面曝光引起熱議。

▲周迅以香奈兒2021 Cruise度假系列中的粉色斜紋軟呢套裝出席活動 。（圖／翻攝自微博、IG）

周迅日前以香奈兒經典單品2021 Cruise度假系列中的粉色斜紋軟呢套裝出席活動，搭配印製模特兒Lola Nicon肖像的背心，試圖彰顯少女氛圍。恰巧韓星李聖經在近期的品牌活動中，就穿著該套造型，讓兩人幾乎從頭到腳撞衫一波，李聖經頂著紅棕長髮散發精緻氣息，且纖細的「筷子腿」非常搶鏡。

▲李聖經選擇直接露出腿部線條更為簡潔。（圖／翻攝自微博、IG）

而兩人這次頂著16歲的年齡差撞衫，許多網友直言，雖然從頭到腳幾乎一樣，但周迅就輸在腳上的網襪「太多此一舉」，反觀李聖經選擇直接露出腿部線條，美得很灑脫，才讓兩人呈現的風格微微拉開差距，也有粉絲力挺周迅表示，「周迅沒輸就是贏了」、「周迅凍齡啊」。

►周子瑜芭比粉裙下長腿太銷魂！ 罕見「男友視角」洩成熟S曲線

►張鈞甯撞衫辛芷蕾氣場被打趴！「撐不起深V裙」殘酷對比曝光