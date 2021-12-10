衣櫃爆炸想整理又下不了手？從「7類衣物」開始斷捨離就對了

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

想買新衣但衣櫃卻爆炸裝不下了？其實衣服算是消耗品，有穿著的生命週期，而且「舊的不去，新的不來」，定期為自己的衣物做斷捨離，讓衣櫃有空間迎接新衣服。想整理卻又無從下手？如果衣櫃裡有以下這7類衣物，別猶豫，從它們開始丟就對了！

1.褪色的衣物



有些深色、彩色的衣物會隨著清洗、晾曬而漸漸褪色，越洗顏色看起來越灰、越混雜，別自以為這樣會有古著的「復古感」，大多數褪色的衣物看起來只有真的老舊感。

2.發黃、污漬殘留的衣物



最常見的就是白T、白襯衫的領口袖口或腋下部位，被汗浸染後發黃變色，怎麼洗也洗不掉，這樣的衣服不適合再穿了，請直接丟了吧。

3.鬆弛變形的衣物



清洗方式不當、過於頻繁穿著都會讓衣物開始鬆弛，甚至變形，尤其以內衣、毛衣、純棉衣物這些種類最常發生，而鬆弛變形的衣服不僅穿起來可能不舒適，還會影響衣物原有的修身效果。

4.起毛球的衣物



毛料衣物經過穿著、洗滌一段時間後都會起毛球，就算再貴的毛衣也無法避免，如果還只是輕微的起毛球可以利用去毛球機或一些簡單修復方式幫助去除毛粒，但如果起毛範圍已經很大、磨損很嚴重了，就建議放棄別再穿了，因為毛球多不僅看起來又醜又老舊，還很容易吸附髒污。

5.過時的流行款式



隨著「快時尚」服飾品牌的崛起，花小錢就能買到時下最潮的服裝款式，但往往這些款式也都只是當下流行一陣子，經不起時間考驗，過一兩季就退流行了，也很容易讓人看膩，這類衣物一旦過時就可以果斷說再見了。

6.尺寸不合的衣物



有些衣服剛買來是你的尺寸，但洗沒幾次就縮水變小，或是買來尺寸就不合卻來不及退的衣物，不要自欺欺人覺得減肥一下就穿得下，請果斷送給合適的朋友家人或捐出去吧。

7.不再喜歡的衣物



大部分人的喜好都會隨時間變化，可能之前很喜歡某種風格穿搭，但現在沒那麼喜歡了，漸漸的也就不喜歡那類型的衣物，就算還很新或還很流行，你也不會再穿了，就直接清出來，不要留在衣櫃佔空間了。

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