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陸女星紅裙激戰！迪麗熱巴復古風開掛、趙麗穎中式禮服辣曬美背

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記者鮑璿安／綜合報導

紅色不僅代表熱情、奔放與喜慶，許多女星更憑藉著正紅色的禮服造型美出圈，經典Look讓粉絲至今都印象深刻，此次就整理出幾位當紅大陸女星的紅色裙裝，看看你最喜歡哪位的造型。

迪麗熱巴

▲女星紅色禮服盤點 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴穿著設計師同名品牌Aadnevik 2022春夏系列透視紅色連身裙 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴風格多變，駕馭紅色禮服自然有獨特高級感，像是她曾經以一套設計師同名品牌Aadnevik 2022春夏系列透視紅色連身裙亮相活動，禮服的正紅色系巧妙迎合她的白皙膚質，搭配上深V剪裁傳遞性感韻味，與層層堆疊的薄紗效果，增添整體豐盈感，果然讓迪麗熱巴宛如仙女般。

▲女星紅色禮服盤點 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴釘珠禮服出自黎巴嫩品牌Tony Ward Couture 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴也演繹過偏向中式剪裁的平口裙裝，釘珠禮服出自黎巴嫩品牌Tony Ward Couture，充滿復古氣息的剪裁與亮片遊走全身，迪麗熱巴以簡潔頸部線條駕馭，非常耐看。

趙麗穎

▲女星紅色禮服盤點 。（圖／翻攝自微博）

▲女星紅色禮服盤點 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎去年（2021年）上身大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）高訂禮服 。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎去年（2021年）上身大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）高訂禮服獲得高度評價，衣著背後獨特的中式刺繡印花襯托美背線條，加上削肩設計使得傲人直角肩與鎖骨完美流露，趙麗穎以盤髮造型出鏡，更是溫婉氣息濃厚。

Angelababy（楊穎）

▲女星紅色禮服盤點 。（圖／翻攝自微博）

▲女星紅色禮服盤點 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy 演繹DIOR愛心裙 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy身為DIOR品牌大使，日前以2021秋冬系列的紅色禮服亮相，不負紅毯女王之姿，披肩長髮下夢幻的裙裝勾勒纖細體態，加上愛心圖樣裝點胸前，一路延續至腰間，與蕾絲收邊細節相佐，非常夢幻。

關鍵字：

迪麗熱巴, 趙麗穎, Angelababy, 楊穎

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