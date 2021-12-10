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2022年最新「開運髮色」盤點，粉色招喚戀愛、金色帶來財運

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▲▼2022開運髮色。（圖／品牌提供）

▲換上開運髮色，迎接嶄新的一年。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

2021年倒數計時，馬上就要迎接嶄新幸運的一年，這時不妨換個髮色，沾沾好運氣吧！資生堂專業美髮教你用髮色開運，換上粉色招桃花、溫柔咖啡色讓你工作順風順水！

▲▼2022開運髮色。（圖／品牌提供）

#戀愛粉

嬌豔美麗的紅、粉、紫色系，最能襯托女人味，尤其是搭配短髮或是搭配挑染設計，更能傳遞幾分俏麗感，粉紅色系代表在戀愛與人緣的順遂，新的一年頻頻出席交際場合的妳，讓你一出場就是滿滿人緣正能量。

▲▼2022開運髮色。（圖／品牌提供）

（圖／翻攝自IG/tania_s.design）

#溫柔咖

咖啡色不僅不挑場合、膚色，也最適合上班族的沉穩氣息。咖啡色象徵專注與實現的色彩能量，無論是搭配溫柔大波浪捲，或是空氣瀏海，咖啡色都能烘托出知性又自然的氛圍。

▲▼2022開運髮色。（圖／品牌提供）

（圖／翻攝自IG/round2_uta_hairstylist）

#好運金

迷人的白金色，只要透過不同層次的挑染，就能帶出頭髮的質感紋理。低調又時尚的耳圈染若是搭配金色，除了凸顯時尚感以外，也能幫助修飾臉部輪廓，女孩快透過透明閃耀的金、白、黃，為新的一年增添財運吧！

▲▼2022開運髮色。（圖／品牌提供）

#療癒綠

從森林系女孩喜歡的墨綠溫柔大捲，到個性女孩偏愛的俐落古銅綠直髮，綠色豐富而不設限。清新舒軟恰到好處的綠，更能創造出安心放鬆的仙氣磁場，絕對是精靈系女孩的不二之選！

▲▼2022開運髮色。（圖／品牌提供）

#智慧藍

沉穩的藍也象徵著智慧。只要在頭髮中點綴藍色挑染，就能在視覺上昇華髮絲的光澤，低調的藍與黑色系，在色彩能量中代表智慧、真實，獻上智慧、學業順利的雙重祝福。

關鍵字：

2022, 開運髮色

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