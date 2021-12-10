吳慷仁為演《華燈》媽媽桑獻出「第一次」！自評80分不輸凍齡女神

▲吳慷仁連日熬夜拍戲，肌膚狀態依舊很好。

記者張毓容／台北報導 圖／公關提供、翻攝吳慷仁FB

人氣醫美保養品牌DR.WU推出全新抗老產品「7日電波精華」，新品發表活動特別請來金鐘影帝吳慷仁到場大談保養之道，他自曝自己因演出《華燈初上》獻出了「人生第一次」，更透露女友邵雨薇對他的媽媽桑扮相真實反應，他也自信滿滿為自己打了80分，肌膚狀態不輸戲中凍齡女神。

▲他在《華燈初上》第二季中演出第三性公關。



在人氣夯劇《華燈初上》第二季男扮女裝演出第三性公關的吳慷仁，近日po出「妖嬌媽媽桑」扮相的自拍照立刻引發熱烈討論。身為DR.WU代言人的他，9日出席「7日電波精華」新品活動就透露，為了演出「寶媽媽」光化妝就要2小時，更自曝開拍前還先自行剃腋毛、腿毛，是他人生第一次為戲剃毛，沒想到進劇組後才發現他的戲服都是有袖子的，笑說等於白剃了。

吳慷仁也表示其實他的戲份不多，但他每次出場都穿著高的跟鞋，「我把自己當作女主角在演出，一出場就覺得自己萬眾矚目！」被問到女友邵雨薇看到他的裝扮是否有被驚豔到，他笑說「她應該是只有被我『驚』到吧！」他也提醒大家看他出場時「不要吃飽的時候看」，「我怕大家看了以後會有點反胃！」

▲他表示自己保養其實很簡單，只要2、3個步驟就完成。



雖然扮女裝比美比不過劇中眾多逆齡女神，尤其最近接連熬夜拍夜戲，但現身活動現場時，他的肌膚狀態可說是沒有輸。他表示自己不是特別勤保養的人，「在保養上我不會用太多複雜的方式，還好DR.WU的東西並不複雜，每個系列（功能），要保濕、美白或是抗老都很清楚。」但他也提醒，再累都要把清潔做好，清潔是最基本的、不能省，不能當一個「臭男生」！

▲拍完《斯卡羅》後他開始使用美白保養品。



被問到是否會跟女友請教保養秘訣，他透露有時候會跟女友詢問保養品使用順序，還笑說「她還用我的產品！」但他也自認自己保養得不錯，給自己打了80分，「有DR.WU在我分數滿高的。」

而且對於保養他也很有一套自己的理論，他認為每個階段該注重的保養都不同，他像是去年拍完《斯卡羅》曬超黑，那時候就用美白，後來《我沒有談的那場戀愛》是要保濕，而現在這個階段他則自曝「我不得不承認現在已經開始擦到抗老了！」尤其最近冬天溫差比較大又乾燥，加上工作有時候攝取的水量也比較少，所以肌膚難免比較乾，現在保養上就比較注重滋潤，會用一直以來愛用的角鯊精華搭配最新的「七日電波精華」，讓肌膚盡可能維持在好的狀態。

▲他分享自己將全新「七日電波精華」超逆齡多肽修復精華與「舊愛」角鯊精華混用。

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