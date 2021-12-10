肌膚發光就靠它！「超強面膜」讓你榮登派對第一美

▲派對前敷上急救面膜，讓你亮麗出擊。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

年末總是工作與生活無比交織忙碌，且準備迎接聖誕節與跨年來臨的同時更有無數聚會或派對需要出席，為了在重要場合依然保持著完美妝容亮麗出場，快用高效保養讓肌膚隨時保持最佳狀態。

▲Aesop 夜間深層滋養面膜，60ml，3,700元。

Aesop首款為過夜設計的面膜，也是第一款含有多種高效維他命成分的面膜，其中富含維他命B、C、E、F，優秀的保濕成分，提供肌膚立即且長效的滋潤。

訴求將讓面膜薄薄地停留在肌膚上過夜，隔日早晨在清潔臉部肌膚，即可達到最佳效果。若是緊急狀況使用，建議上妝前30分鐘厚敷，洗掉後進行後續保養流程，將有助於穩定肌膚狀況，使妝容更明亮服貼。

▲FANCL 核心修護冬季限量套組，2,680元。(核心抗皺修護霜 6g+核心彈力緊緻精萃 9ml+膠原賦活滋養面膜20ml X 3片)

精準鎖定冷冬肌膚潤護緩齡保養需求，以核心抗皺修護霜，搭配高機能前導型精華與膠原賦活滋養面膜，一組3品幫助集中修護肌膚。

其中厚實且觸感絲柔的面膜，乘載20ml豐潤的粉紅精華乳霜，其中富含維生素B12、雙膠原修護及雙透明質酸成分，敷上即賦予肌膚整瓶精華乳霜滋養，讓你重拾彈潤飽滿膚觸。

▲京城之霜 甦活奇蹟乳霜面膜，50g，2,400元。

將全球爆紅的微醺發酵康普茶，化做頂級面膜的肌底生命力。萃取康普茶中的紅茶菌，與經典60植萃配方結合，深度滋潤喚醒衰老疲憊肌，提升柔白、保濕、彈潤等後續保養品的全面吸收力。

它不只是面膜，也可替代日常乳霜，作為保養程序最後一部，或是作為前導面膜，逆轉疲憊無光肌膚。