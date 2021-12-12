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《鬼滅》「伊之助短褲」圖案太狂！轉到背面想大喊：豬突猛進

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編輯／Emily　圖／翻攝自vvstore.jp、Facebook@XRAGECREW

《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」終於開播，各種周邊商品也跟著出來搶錢，繼之前的「禰豆子竹筒糖果」、「炎柱性感內衣」之後，又有一款「伊之助短褲」引發話題，這款家居短褲結合角色特色，正面看似正常，轉到背面竟然有超萌豬豬出現在屁股上，實在是太可愛啦！

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

《鬼滅之刃》裡嘴平伊之助的代表象徵就是野豬頭套，日本Village Vanguard商店就以此為靈感設計了「伊之助短褲」，整件褲子是灰色的，正面一角以藍色為底，印上伊之助的日輪刀圖案，轉到背面屁股部位居然是一張野豬臉，讓人超想穿上大喊：「豬突猛進！」

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

除了「伊之助短褲」，還有推出炭治郎、禰豆子、我妻善逸、富岡義勇和胡蝶忍這5種款式，每一款都將角色羽織花紋、象徵物品…融入設計，非常具有特色。像「炭治郎款」就是招牌綠、黑格子花紋，加上花牌耳環圖案，「禰豆子款」則跟他的和服花色一模一樣，「善逸款」是黃底、白色三角形印花，正面有隻啾太郎，「富岡義勇款」和「胡蝶忍款」也是羽織花紋，再搭配日輪刀鍔、蝴蝶髮飾。

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

另外，潮流服飾品牌XRAGE近期也和《鬼滅之刃》聯名，帶來一系列冬季服裝，將炭治郎的綠黑格子、禰豆子的粉色麻葉紋樣、善逸的羽織花紋…融入設計，做成圍巾、毛衣、帽T等多種品項。其中圍巾系列超級吸睛，能替冬天穿搭增添亮點，帽T部分「煉獄杏壽郎款」以白色為底，並在袖子加入招牌火焰元素，還有「富岡義勇款」也讓人想入手。

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲鬼滅之刃伊之助短褲。（圖／翻攝自vvstore.jp）

►《鬼滅》「炎柱」性感內衣也太辣！粉嫩「香奈乎款」融化男友

關鍵字：

鬼滅之刃, 伊之助, 短褲, 四角褲

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