Rosé說床邊故事伴你好入眠！加碼提升睡眠品質5撇步必收

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@roses_are_rosie

紅遍全球的韓國女團BLACKPINK近期活動滿滿，不但與CASETiFY聯名推出手機配件，團員Lisa更成為CELINE高級訂製香水系列全球大使；以天籟嗓音擔任隊中主唱的Rosé也不遑多讓，與減壓放鬆App「Calm」合作錄製床邊故事，希望粉絲能藉由她的聲音，一覺好眠。除了床邊故事外，以下5個提升睡眠品質建議必收藏。

Rosé表示平時的生活壓力使她難以放鬆入眠，親自使用減壓放鬆App約兩年的時間後，認為睡眠品質有被改善並感到更舒適、放鬆。日前Rosé於IG宣布自己將為Calm錄製床邊故事「Ground with Rosé」，希望能有更多人藉此獲得平靜；整段錄音時長約30分鐘，期間Rosé會帶領聽眾進入冥想與呼吸訓練，將專注力放在自己身上，並聆聽內心聲音。她認為錄製床邊故事除了幫助更多聽眾有好的睡眠外，每天預留時間與自己相處，這對調適自己的身心狀態非常有幫助。

想要在Rosé的天籟嗓音中入眠，必須成為平台付費會員才能收聽，有興趣的粉絲不妨考慮看看唷。除了Rosé的天籟美音能幫助你快速入眠外，以下5個提升睡眠品質小方法，也可以改善你的睡眠品質，一起來看看吧。

1.營造輕鬆自在氣氛

睡覺前讓身體處於輕鬆舒適的環境下，能放鬆感官，有效幫助睡眠。可於睡覺前的1小時將臥室內的燈光調成昏暗橘色調，並停止使用任何3C產品；也可播放節奏舒適輕快的輕音樂，並搭配使用香氛精油。

▲溫暖黃光非常有助睡眠，再換上Rosé同款睡衣已經可以入眠了。

2.調節室內溫度

由於夏天天氣過熱，大部分的人睡覺時會使用電風扇或冷氣來調節室內溫度；冬天則有人認為，被子蓋厚一點就夠了，但其實，氣溫過低會讓身體不想起床，就算清醒也只想窩在被子裡，因此可以打開電暖器調節室溫，將房間維持在舒適的溫度，不但有助安穩睡眠，更能舒服的起床。

3.保持順暢呼吸

可縮成一團並側向右邊睡，像弓一樣蜷縮的姿勢會讓肌肉放鬆，且心臟位置偏左，右側臥姿較不會壓迫心臟；別將被子蓋住頭部，因為蓋住頭後，被子裡的空氣就是剛剛呼出的二氧化碳濃度較高的空氣，如此一來容易造成缺氧，且不利於健康。

4.晚餐多吃易消化食物

由於晚餐接近睡覺時間，因此建議食用較容易消化的食物，未精緻的澱粉、優質蛋白質、高纖蔬菜缺一不可，而豆類食物容易引起脹氣，則可避免；除此之外，睡前3小時不要吃東西，因為胃裡面的食物沒有消化完，身體無法休息，且睡前進食會打亂身體的晝夜節律，並減弱有效燃脂的能力。

▲除了正餐外，也可以多吃水果，才能養出和Rosé一樣的完美肌膚。

5.選擇舒適寢具

想要舒適睡眠，除了打造舒適的周圍環境，寢具選擇也很重要。枕頭種類分成傳統枕頭、人體工學枕頭、記形枕等，選擇適合自己頸部且睡起來舒服的枕頭，才不會造成脖子的負擔；棉被厚薄度也要隨天氣調整才可以，千萬別因為偷懶不換季而著涼。

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