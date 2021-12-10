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【廣編】金鐘影帝揭露電波拉提「肌」密　自曝挑戰「女神膚質」全靠7日電波精華

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▲▼金鐘,影帝,吳慷仁,保養,DR.WU,7日電波精華,拉提,角鯊。（圖／DR.WU提供）

▲身為DR.WU品牌代言人的吳慷仁，近日為「DR.WU #7日電波精華」新品記者會站台。

圖、文／DR.WU提供

金鐘影帝吳慷仁近日為「DR.WU #7日電波精華」新品記者會站台，一上台即展現實力派演技，現場與主持人黃子佼同台飆戲，身為DR.WU品牌代言人的吳慷仁，不僅完美演繹少年吳醫師的專業精神，敬業的慷仁甚至仔細研究肌膚療程與保養成分，現場成功解答電波拉提原理，並分享高效逆齡的保養成分，親自為大家揭密#7日電波精華–「超逆齡多肽修復精華」，7日極致拉提的核心關鍵，高超的抗老保養知識，連本尊吳英俊醫師都讚不絕口。

吳慷仁近期戲約不斷，不只大膽挑戰各式角色，更在戲中與眾多逆齡女神出演競爭對手，如何靠演技與膚況與女演員較勁絕對是一大課題！慷仁坦言：剛開始確實有壓力，但自己在使用了#7日電波精華後，即使長時間待在片場，依舊能維持臉部肌齡！讓同劇女神不只戲內，甚至戲外都默默將他視為肌膚勁敵！慷仁也透漏，自從與DR. WU相遇以來，越來越懂得如何保養自己的肌膚，像是最近天冷，除了使用#7日電波精華 –「超逆齡多肽修復精華」外，更會同步搭配一直以來愛用的角鯊潤澤修復精華，透過雙精華的滋潤保養，讓肌膚更快可以獲得修復，不需要受到電波的皮肉痛，就能擁有高超的抗老效果，未來不論是要出演美艷或是年輕角色，都能以完美年輕膚況自信接演。

關鍵字：

金鐘, 影帝, 吳慷仁, 保養, DR.WU, 7日電波精華, 拉提, 角鯊

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