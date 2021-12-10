fb ig video ETtoday search mobile

劉嘉玲「開胸裝」火辣過56歲生日　梁朝偉顯老態都怪老婆太凍齡

>

▲劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲一襲深V開胸裝出席自己的56歲生日派對。（圖／翻攝自微博，以下同）

記者王則絲／台北報導

女星劉嘉玲於本月8日迎來56歲生日，在上海舉辦了一場盛大的豪華生日派對，主角劉嘉玲簡直當作時尚派對來穿，身上一襲黑色「開胸裝」擠出爆乳見客，造型驚艷，老公梁朝偉也捧場出席，兩人同框合照起來，只能說劉嘉玲的狀態實在太凍齡，讓梁朝偉更顯老態、笑容很慈祥。

▲劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲轉身露出整片美背。

劉嘉玲當晚穿著婚紗品牌WANGFENGBRIDAL的黑色禮服亮相，「開胸裝」胸前的深V剪裁，讓她難得展現好身材、辣秀半球，刻意做大的禮服澎袖，加上昂貴的紅寶石珠寶點綴，盡顯華麗氣質，且轉到背後也是絕美，整片美背全都露，可見劉嘉玲不只有注重臉部保養，連身體狀態、身形都超凍齡，獲得粉絲們讚賞：「真的超美的」、「不老劉」、「太不科學！」、「哪裡像56歲？」

▲劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲與梁朝偉同框合照，讓梁朝偉都顯老了。

本就不太喜歡社交場合的梁朝偉，這次為捧老婆劉嘉玲的場也盛裝出席了，梁朝偉穿上正裝與老婆合影，畫面看起來超幸福，雖然大家的男神梁朝偉的確也已經59歲，但是相比起來，一旁的劉嘉玲彷彿是穿梭回過去一樣凍齡，好像只有梁朝偉一人受到時間制約變老，不過老了的梁朝偉笑容依然帥氣，網友回應：「梁朝偉看起來好慈祥」、「梁朝偉在劉嘉玲旁邊顯老」、「不老劉怎不教教老梁如何不老」、「眼中還是只有朝偉！」

▲劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自微博）

▲劉嘉玲的76歲母親看起來氣色非常好。

生日派對上還有許多親朋好友到場，包括劉嘉玲76歲的母親，皮膚白皙的媽媽頂著和女兒同款髮型，穿著正式體面，臉上滿是紅潤光澤，散發高貴氣質與女兒不相上下，亦比真實年齡看起來年輕許多。

關鍵字：

劉嘉玲, 梁朝偉, 凍齡, 不老劉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

許瑋甯閃婚邱澤！6大金句預言：跟你走一輩子的人，必須認同他所有 衣櫃爆炸想整理又下不了手？從「7類衣物」開始斷捨離就對了 2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開 天冷瘦不下來？營養師教「低GI飲食法」，減重事半功倍 老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！ 《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅 在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面