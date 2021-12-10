劉嘉玲「開胸裝」火辣過56歲生日　梁朝偉顯老態都怪老婆太凍齡

▲劉嘉玲一襲深V開胸裝出席自己的56歲生日派對。（圖／翻攝自微博，以下同）



記者王則絲／台北報導

女星劉嘉玲於本月8日迎來56歲生日，在上海舉辦了一場盛大的豪華生日派對，主角劉嘉玲簡直當作時尚派對來穿，身上一襲黑色「開胸裝」擠出爆乳見客，造型驚艷，老公梁朝偉也捧場出席，兩人同框合照起來，只能說劉嘉玲的狀態實在太凍齡，讓梁朝偉更顯老態、笑容很慈祥。

▲劉嘉玲轉身露出整片美背。



劉嘉玲當晚穿著婚紗品牌WANGFENGBRIDAL的黑色禮服亮相，「開胸裝」胸前的深V剪裁，讓她難得展現好身材、辣秀半球，刻意做大的禮服澎袖，加上昂貴的紅寶石珠寶點綴，盡顯華麗氣質，且轉到背後也是絕美，整片美背全都露，可見劉嘉玲不只有注重臉部保養，連身體狀態、身形都超凍齡，獲得粉絲們讚賞：「真的超美的」、「不老劉」、「太不科學！」、「哪裡像56歲？」

▲劉嘉玲與梁朝偉同框合照，讓梁朝偉都顯老了。



本就不太喜歡社交場合的梁朝偉，這次為捧老婆劉嘉玲的場也盛裝出席了，梁朝偉穿上正裝與老婆合影，畫面看起來超幸福，雖然大家的男神梁朝偉的確也已經59歲，但是相比起來，一旁的劉嘉玲彷彿是穿梭回過去一樣凍齡，好像只有梁朝偉一人受到時間制約變老，不過老了的梁朝偉笑容依然帥氣，網友回應：「梁朝偉看起來好慈祥」、「梁朝偉在劉嘉玲旁邊顯老」、「不老劉怎不教教老梁如何不老」、「眼中還是只有朝偉！」

▲劉嘉玲的76歲母親看起來氣色非常好。



生日派對上還有許多親朋好友到場，包括劉嘉玲76歲的母親，皮膚白皙的媽媽頂著和女兒同款髮型，穿著正式體面，臉上滿是紅潤光澤，散發高貴氣質與女兒不相上下，亦比真實年齡看起來年輕許多。