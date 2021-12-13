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《艾蜜莉》保持生活「好感度」法則　笑臉迎人、肯定眼神你學會了嗎

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編輯／Beverly　圖／翻攝自IG@emilyinparis

Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris 2》將在12月底正式回歸，劇中主角莉莉柯林斯（Lily Collions）除了演繹多套法國風經典造型、展現過人社群行銷思維及處理職場關係的應對進退外，最令人印象深刻的無非是艾蜜莉在第一季總是以笑臉面對所有事，讓我們一起回顧艾蜜莉是如何以積極樂觀的生活態度，輕鬆保持生活好感度。

▲《艾蜜莉2》面對生活保持好感度法則。（圖／圖／翻攝自IG@emilyinparis）

▲《艾蜜莉2》不論戲裡戲外，大家總是笑嘻嘻。

1. 接受生活中不如意的部分

艾蜜莉對於法國巴黎工作、生活有諸多嚮往與期待，但苛刻的上司及不友善的同事卻讓她吃了苦頭；於芝加哥交往多時的男朋友，也因為受不了遠距離而提出分手。面對生活中的不如意，艾蜜莉並不是以抱怨的方式面對，而是盡可能將情況挽救到最好、處理後續，並接受這些不順心的狀況。

2. 保持樂觀的正向心態

保持樂觀的正向心態能提振精神，激發我們面對生活樂觀進取的態度。艾蜜莉面對巴黎主管、同事的刁難，一向以「事情一定會解決的！」這樣積極的態度 、思維去面對所有事情，並抱持正面的期望去完成自己訂定的目標。

▲《艾蜜莉2》面對生活保持好感度法則。（圖／圖／翻攝自IG@emilyinparis）

3. 照鏡子給自己一個微笑

劇中艾蜜莉總是以陽光又燦爛的微笑對待別人，並用IG紀錄生活中的一切大小事，看似開朗熱情的她也時常有碰壁的時候，面對沮喪的心情，她會面對鏡子給自己一個微笑當作鼓勵。不過當你真的很低落不想笑時，也不用勉強自己，而是將自己的狀態調整好再出發，這樣才健康。

▲《艾蜜莉2》面對生活保持好感度法則。（圖／圖／翻攝自IG@emilyinparis）

▲面對生活，請不要吝嗇給自己一個微笑。（圖／翻攝自IG@emilyinparis，小紅書@范小白）

4. 以溫柔肯定的眼神直視他人

眼睛為靈魂之窗，因此眼神會透露出你是個怎樣的人及個人思想；與他人交談時，以溫柔的眼神直視對方雙眼，可讓對方感受到你的善意及真誠，畢竟沒有人想被白眼或斜眼對待；且多用善意眼神看世界，還能保持良好心情。

▲《艾蜜莉2》面對生活保持好感度法則。（圖／圖／翻攝自IG@emilyinparis）

▲性感法國尤物卡蜜兒對艾蜜莉的眼神非常真摯。

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, 莉莉柯林斯, 微笑法則, 生活態度

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