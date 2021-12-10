fb ig video ETtoday search mobile

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

>

記者林明瑋 / 台北報導

許瑋甯在IG上宣布與邱澤結婚，合照幸福洋溢，兩人手上的戒指相當顯眼，皆為經典設計，據悉為訂製款。許瑋甯亮晃晃的鑽戒，目測約2.5克拉，等級較好的鑽石，至少400萬元起跳，邱澤則相對簡單，以單圈婚戒明示已婚身份，堪稱「幸福標配」。

▲許瑋甯邱澤婚戒。（圖／翻攝許瑋甯IG、Tiffany官網）

▲許瑋甯在IG上宣布與邱澤結婚，手上的戒指很顯眼。（圖／翻攝許瑋甯IG）

許瑋甯鑽戒上的主石為圓形明亮式切割，戒環亦鑲嵌鑽石，更顯光芒，經典的款式是很多女孩的首選，戴上就有滿滿的甜蜜感，各大品牌如TIFFANY & Co.、Cariter、Harry Winston等都有這類型的款式，依鑽石的等級價錢也不同，若顏色、淨度較佳，約400萬元起跳。邱澤的戒指更是標準，線條簡單不拖泥帶水，是男士們最佳選擇，通常有白K金、K金、玫瑰金材質，一般來說2萬元就能搞定，可以說是「把戒指預算都留給老婆」。

▲許瑋甯邱澤婚戒。（圖／翻攝許瑋甯IG、Tiffany官網）

▲圓形明亮式切割鑽戒，戒環鋪鑲鑽石。（圖／翻攝Tiffany，示意圖）

兩人的戒指堪稱婚戒範本，絕不出錯而且很實戴，除了婚戒，許瑋甯身為CHANEL（香奈兒）彩妝大使，右手戴了香奈兒的Coco Crush手環，環著新婚夫婿邱澤，甜到滴出蜜。

▲CHANEL Coco Crush手環。（圖／品牌提供）

▲許瑋甯戴的香奈兒Coco Crush手環，176,000元。（圖／品牌提供）

►許瑋甯閃婚邱澤！6大金句預言：跟你走一輩子的人，必須認同他所有

關鍵字：

許瑋甯, 邱澤, 結婚, 鑽戒, 對戒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

許瑋甯閃婚邱澤！6大金句預言：跟你走一輩子的人，必須認同他所有 衣櫃爆炸想整理又下不了手？從「7類衣物」開始斷捨離就對了 2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開 天冷瘦不下來？營養師教「低GI飲食法」，減重事半功倍 老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！ 《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅 在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面