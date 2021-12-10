許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

記者林明瑋 / 台北報導

許瑋甯在IG上宣布與邱澤結婚，合照幸福洋溢，兩人手上的戒指相當顯眼，皆為經典設計，據悉為訂製款。許瑋甯亮晃晃的鑽戒，目測約2.5克拉，等級較好的鑽石，至少400萬元起跳，邱澤則相對簡單，以單圈婚戒明示已婚身份，堪稱「幸福標配」。

▲許瑋甯在IG上宣布與邱澤結婚，手上的戒指很顯眼。（圖／翻攝許瑋甯IG）

許瑋甯鑽戒上的主石為圓形明亮式切割，戒環亦鑲嵌鑽石，更顯光芒，經典的款式是很多女孩的首選，戴上就有滿滿的甜蜜感，各大品牌如TIFFANY & Co.、Cariter、Harry Winston等都有這類型的款式，依鑽石的等級價錢也不同，若顏色、淨度較佳，約400萬元起跳。邱澤的戒指更是標準，線條簡單不拖泥帶水，是男士們最佳選擇，通常有白K金、K金、玫瑰金材質，一般來說2萬元就能搞定，可以說是「把戒指預算都留給老婆」。

▲圓形明亮式切割鑽戒，戒環鋪鑲鑽石。（圖／翻攝Tiffany，示意圖）

兩人的戒指堪稱婚戒範本，絕不出錯而且很實戴，除了婚戒，許瑋甯身為CHANEL（香奈兒）彩妝大使，右手戴了香奈兒的Coco Crush手環，環著新婚夫婿邱澤，甜到滴出蜜。

▲許瑋甯戴的香奈兒Coco Crush手環，176,000元。（圖／品牌提供）

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