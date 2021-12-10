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秦嵐一個側身「紙片纖腰」超驚人！　42歲身材太扯生圖也無破綻

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▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐現身公開活動，一身度假風造型仙氣噴發。（圖／翻攝自微博，以下同）

記者王則絲／台北報導

42歲大陸女星秦嵐為凍齡美女代表之一，近日現身成都出席代言精品品牌活動，再度展現了驚艷美貌，秦嵐當天以一襲華麗天鵝印花的白色裙裝亮相，一舉一動都洩滿滿仙氣，貼身的布料材質勾勒出零贅肉的身形曲線，尤其是當秦嵐一個側身，驚人的「紙片纖腰」現形，讓眾人都看傻！連生圖都無破綻。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐出席TORY BURCH成都活動。

秦嵐自從演活了《延禧攻略》富察皇后一角後，成為眾多女孩們心中的偶像，今年的作品《理智派生活》亦廣獲好評，劇中總是零瑕疵的美貌，以及姣好的體態，讓粉絲們爭相學習她的保養、飲食秘訣。

近日秦嵐出席TORY BURCH於成都舉辦的冬雪度假主題店活動，她穿著TORY BURCH 2022度假系列的「天鵝印花」裙裝亮相，純白基底上印上了藍色羽毛的天鵝，是充滿度假風的明亮色彩，貼身的剪裁順著秦嵐的姣好身形流瀉而下，勾勒出纖細曲線，整個人既散發華麗氣場又仙氣飄飄，手上提的T Monogram迷你托特包，也順道起了帶貨的作用。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐帶貨手上迷你手袋。

而現場生圖釋出，可以看到秦嵐還披著一件白色大衣保暖，看起來心情極佳，只見她一個側身，讓S曲線更加明顯，宛如螞蟻一般的「紙片纖腰」也一併顯現，超驚人，42歲還能保有如此仙女的體態著實不容易！

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐現場照顯得自然又美麗，一個側身「紙片纖腰」立現。

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關鍵字：

秦嵐, TORY BURCH, 紙片纖腰

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