「長春花藍」讓2022有新氣象！皺褶包、愛心墜燈10款質感好物先預訂了

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

色彩權威機構Pantone最新發表的2022年度代表色是「長春花藍 Very Peri」，揉合紫紅與藍的色調，給人充滿活力又療癒的感受。這裡就以「生活用品」、「服飾系列」兩大類為主，精選出10樣長春花藍商品，讓你在家、外出都能被美好的色彩包圍，為新的一年注入新能量。

#生活用品

「長春花藍」充滿活力又保有極致療癒的感受，融入居家用品、空間擺飾及隨身小物之中，能鼓舞每個人大膽迎接生活的各種可能，抱持著想像力及好奇心展開新的一年。

1.bayviewglassart紫色漸變造型墜燈

這款墜燈以玻璃打造出華麗造型，光線透出來會讓家中充滿「長春花藍」色調，非常夢幻，上面還有清晰的蕾絲圖案，當你抬頭看向它時，會感受到滿滿的療癒。

2.Bellagenda AirPods Pro/AirPods 真皮保護套

AirPods是很多人的出門必備品，當然要替它挑選一個美美的保護套。這款真皮保護套用山羊皮製作，設計簡約又有多種顏色可以挑，其中就有三款深淺不同的「長春花藍」，裝上去瞬間質感大增。

3.The Flower Company守護之神-Hestia乾燥花花束

覺得家中空間單調無趣，就擺上一束乾燥花妝點吧！這款乾燥花花束主題是守護之神Hestia，用紫、粉、白三色花材打造，花語是單純、奉獻、友愛。

4.Stasher 大長形矽膠密封袋

想為環保盡一份心力，可以改用可重複使用的矽膠密封袋，不管是在家保存食材或是外出攜帶都很方便，還可以直接放入微波爐或鍋子加熱，除了講求實用，淺淺的「長春花藍」外型也很美觀。

5.好一點手作事物 小山造型蠟燭

點上蠟燭能讓家中更有氣氛，這款小山造型蠟燭以南法盛產薰衣草的聖維克多山為靈感設計，做出藍藍紫紫的色彩，平時擺著就像裝飾品，點燃後更能療癒人心。

#服飾系列

新的一年可以嘗試用「長春花藍」色作為穿搭靈感，不管是包款、設計服飾或帶有精緻工藝的胸針…，都能在視覺上帶來新能量，替整體造型增添亮點。

1.A Pale Petal aPacklet百摺手袋

這款百褶手袋造型時尚、色澤夢幻，而且容量超大，堅固的底座可以放入平板電腦、化妝包等各種外出必需品，裡面還有內袋，可以存放票卡、鑰匙等小東西。

2.irodori ceramic jewelry Miyakowasure 花胸針

平時服裝顏色比較單調，可以用「長春花藍」胸針替造型增添亮點，這款胸針以陶瓷製成，藍紫色花瓣與中間的銀色花芯形成鮮明對比，令人印象深刻。

3.HTHREE 8.5 瑪莉珍高跟鞋

瑪莉珍鞋是百搭、不敗的款式，尤其高跟更顯腿長，比起常見的深色系，選擇不一樣的「長春花藍」，能帶來全新感覺，讓造型更有特色。

4.unius鬱金香半開襟上衣

這款鬱金香半開襟上衣充滿甜美氣息，「長春花藍」色調浪漫，又有唯美的花朵圖案點綴，非常適合2022初春穿。

5.march michelle.Lisa. 帶肩帶的短款錢包

換一個新錢包能帶來新氣象，這款「長春花藍」錢包除了能單獨使用，裝上背帶就變成一個可以揹的小包。

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