聖誕必送7款實用毛毛好物　Rosé毛拖鞋、木棉坐墊絕對不重複

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聖誕節活動必備環節不外乎是朋友聚會、餐廳美食、浪漫電影及交換禮物，除了避開網路上常見的雷品禮物外，你是否因為不知道要送什麼而苦惱呢？寒冬中收到毛茸茸的禮物絕對能溫暖朋友的心，以下7款超實用毛茸茸禮物，快參考看看吧。

UNIQLO 毛拖鞋

千萬不要覺得送毛拖鞋看起來很遜，連BLACKPINK的Rosé都是毛拖鞋的愛好者呢！因此想要成為聖誕睡衣派對的焦點，絕對必備一雙超可愛毛拖鞋，UNIQLO這雙麂皮與絨毛拼接的毛拖鞋，主打簡單舒適、輕盈保暖，連設計都非常有型。

▲Rosé超愛時尚毛拖鞋。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie，UNIQLO官網）

UNIQLO 刷毛毯

如果想送毛外套可能會有尺寸不合或是穿起來不適合的問題，但送刷毛毯就沒有這個問題了。不但適合個各年齡層使用，不論男女收到都不尷尬，帶回家不論睡覺、追劇、上班都好用，想送實用好物必推刷毛毯。

▲史努比毛毯太可愛，送禮自用都必收。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

無印良品 絨毛保暖半指袖套

傳統手套想必大家從小到大已經有很多雙了，但為何還要推薦手套呢？因為這款不一樣！與傳統手套的材質、設計不同，絨毛保暖半指袖套以柔軟絨毛材質製成，因此不會有傳統毛線手套被束敷住的感覺，前端開放式的設計，方便手指操作任何動作。

▲軟綿綿的手套讓人愛不釋手。（圖／翻攝自無印良品官網）

無印良品 木棉坐墊

許多人不喜歡直接坐在硬式椅子上，但礙於沒有別的選擇，或是宿舍、公司椅子不易移動，因此只好將就坐。其實只要加上坐墊就能改善椅子的舒適度了，除了當椅墊外，朋友到家中聚會時，若是遇到座位不夠的問題，木棉坐墊也可以當成榻榻米，除了柔軟舒適外，還保證你的臀部不會冷。

▲在椅子上加椅墊，舒適度馬上增加一倍。（圖／翻攝自無印良品官網）

GREAT GIFT Q毛手提包

今年冬天最流行羊羔毛製品，從包包、外套甚至鞋子都有羊羔毛的設計。Q毛手提包的大小非常適合不想帶太多東西出門的女生，除此之外，近年流行背小廢包出門，還要另外帶雨傘、水壺等日用品，小廢包絕對不夠裝，因此另外帶一個可愛的Q毛手提包不但可以增加造型，還能保證該帶的東西都有帶到。

▲今年最流行羊羔毛單品，帶出去絕對可愛又時尚。（圖／翻攝自GREAT GIFT官網）

GREAT GIFT Q毛收納包

看到朋友東西總是四散，就必須買一個Q毛收納包給他，外觀是今年最流行的羊羔毛設計，搭配可愛的迪士尼卡通圖案，不分男女都適合使用；大小適中的設計，外出攜帶非常方便，想要放在家收納零散小物也可以。

▲居家收納也要可愛才行。（圖／翻攝自GREAT GIFT官網）

QUEEN SHOP 毛呢筒帽

除了實用好物外，服飾配件也可以考慮看看，若是想送帽子類產品，可以避開毛帽比較不會和別人的禮物重複。毛呢筒帽材質特殊不容易重複且保暖，版型設計不挑人使用都好看，不同顏色還能凸顯不同穿搭風格，除了送給朋友外，自己也可以入手一頂唷。

▲超時尚的毛呢筒帽幫你增加回頭率。（圖／翻攝自QUEEN SHOP官網）

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