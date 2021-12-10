fb ig video ETtoday search mobile

DIOR 2022秋季男裝飄美國味　用運動風詮釋「垮掉的一代」

>

記者王則絲／台北報導

DIOR 2022秋季男裝大秀於台灣時間今（10日）凌晨正式登場，本季特別將場景拉到男裝創意總監Kim Jones的故鄉倫敦舉行，眾多名人包括跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）、韓團EXO成員世勳⋯⋯都到場看秀。DIOR 2022秋季男裝靈感來源為文壇名家傑克凱魯亞客（Jack Kerouac）和其經典著作《旅途上》，為巴黎時裝屋注入美式色彩。

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022早秋男裝大秀以巨型捲軸概念打造伸展台。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR 2022秋季男裝大秀 嘉賓。（圖／品牌提供）

▲湯姆戴利、世勳。

傑克凱魯亞客活躍於1940～1960年代，是當時文學運動「垮掉的一代」（Beat Generation）最著名的作家之一，他的第二本小說《旅途上》於 1957 年出版成為他的代表作，當年也正好是迪奧先生辭世的那年。DIOR 2022秋季男裝大秀呼應此題，將伸展台以巨型的《旅途上》文稿捲軸呈現。

延續Dior先生對美式文化、美國文學的憧憬喜愛，Kim Jones在本季結合Dior檔案庫訂製工藝、1950年代的美國、傑克凱魯亞客的復古書籍封面以及「垮掉的一代」所展現的創意獨行。

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲輕盈質地的格紋軟毛呢大衣、費爾島圖騰針織毛衣造型。

這個系列融合奢華時尚與公路旅途裡的樸素景致，運用精緻的巴黎時裝工藝呈現現代休閒的美國中部運動風。可以看到聖羅蘭先生時代的經典作品，運用格紋軟呢、斜裁技法製作成柔軟學院風外套、以亮片點綴的費爾島圖騰針織毛衣，以及凱魯亞克初版著作的皮書套插圖，以手繪方式印在絲綢和皮革上，且本季系列大量運用最能代表美系風貌的復古水洗丹寧布。

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲印花圖案，以及大量出現的水洗色調丹寧褲。

裝飾著攀登繩索的馬鞍包、做舊呈現的卡其色和靛青色 DIOR Oblique 緹花單品，以及用傳統書本綁帶改造成的 iPhone 手機殼，都會是本季亮點。鞋履部分包括經典德比鞋、抽繩涼鞋，還有全新的DIOR登山靴，彷彿都將帶領我們踏上嶄新的旅途。

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季男裝。（圖／品牌提供）

▲更多DIOR 2022 Men's Pre-Fall Look。

關鍵字：

DIOR, 2022秋季男裝, DIOR男裝, Kim Jones, 傑克凱魯亞客, Jack Kerouac, 跳水王子, Tom Daley

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

許瑋甯閃婚邱澤！6大金句預言：跟你走一輩子的人，必須認同他所有 邱澤罕吐感情觀：兩人不用轟轟烈烈，她幫我煮一碗麵就覺得超幸福 《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅 吳姍儒曝得知邱澤、許瑋甯閃婚「第一反應」：僅次於兩大咖 2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開 衣櫃爆炸想整理又下不了手？從「7類衣物」開始斷捨離就對了 iPhone十招「省電隱藏技巧」必學　出門再也不怕耗電太快

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面