DIOR 2022秋季男裝飄美國味　用運動風詮釋「垮掉的一代」

記者王則絲／台北報導

DIOR 2022秋季男裝大秀於台灣時間今（10日）凌晨正式登場，本季特別將場景拉到男裝創意總監Kim Jones的故鄉倫敦舉行，眾多名人包括跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）、韓團EXO成員世勳⋯⋯都到場看秀。DIOR 2022秋季男裝靈感來源為文壇名家傑克凱魯亞客（Jack Kerouac）和其經典著作《旅途上》，為巴黎時裝屋注入美式色彩。

▲DIOR 2022早秋男裝大秀以巨型捲軸概念打造伸展台。（圖／品牌提供，以下同）



▲湯姆戴利、世勳。



傑克凱魯亞客活躍於1940～1960年代，是當時文學運動「垮掉的一代」（Beat Generation）最著名的作家之一，他的第二本小說《旅途上》於 1957 年出版成為他的代表作，當年也正好是迪奧先生辭世的那年。DIOR 2022秋季男裝大秀呼應此題，將伸展台以巨型的《旅途上》文稿捲軸呈現。

延續Dior先生對美式文化、美國文學的憧憬喜愛，Kim Jones在本季結合Dior檔案庫訂製工藝、1950年代的美國、傑克凱魯亞客的復古書籍封面以及「垮掉的一代」所展現的創意獨行。

▲輕盈質地的格紋軟毛呢大衣、費爾島圖騰針織毛衣造型。



這個系列融合奢華時尚與公路旅途裡的樸素景致，運用精緻的巴黎時裝工藝呈現現代休閒的美國中部運動風。可以看到聖羅蘭先生時代的經典作品，運用格紋軟呢、斜裁技法製作成柔軟學院風外套、以亮片點綴的費爾島圖騰針織毛衣，以及凱魯亞克初版著作的皮書套插圖，以手繪方式印在絲綢和皮革上，且本季系列大量運用最能代表美系風貌的復古水洗丹寧布。

▲印花圖案，以及大量出現的水洗色調丹寧褲。



裝飾著攀登繩索的馬鞍包、做舊呈現的卡其色和靛青色 DIOR Oblique 緹花單品，以及用傳統書本綁帶改造成的 iPhone 手機殼，都會是本季亮點。鞋履部分包括經典德比鞋、抽繩涼鞋，還有全新的DIOR登山靴，彷彿都將帶領我們踏上嶄新的旅途。

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