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榮登洗顏界溫柔霸主！洗面乳「95%潔淨胺基酸配方」　溫和舒敏兼具清潔保養

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▲▼ 東森自然美 客供 。（圖／）

▲95%潔淨胺基酸配方，洗完後不僅肌膚滑嫩又咕溜，還能讓毛孔大口深吸呼。

圖、文／東森自然美提供

保養，從洗好臉開始！「清潔」是肌膚保養的第一步，也是最重要的一步，若是沒有把臉上的油脂和殘妝清潔乾淨，再好的保養品也無法吸收進去，但是，過度的清潔卻會破壞水油平衡，間接造成緊繃與刺激的感覺，因此想讓肌膚呈現水嫩Ｑ彈感，在洗面乳的選擇上就很重要，自然美瑞昇推出「超細緻胺基酸淨潤潔面乳」，擁有95%潔淨胺基酸配方，洗完後不僅肌膚滑嫩又咕溜，還能讓毛孔大口深吸呼。

有別於市場上清潔力強的皂化型洗面乳，容易破壞皮脂膜、乾燥、使肌膚保護力下降，導致後續保養品吸收力下降，獨家95%潔淨胺基酸配方不添加皂鹼，而是添加牛磺酸潔顏成分，所以相較一般添加皂鹼的洗面乳溫和許多，不論是乾性肌、痘痘肌、敏感肌通通都能使用，而自然美瑞昇「超細緻胺基酸淨潤潔面乳」擁有四大超強特色，讓妳沒有理由不愛上它。

第一、 「業界最高潔淨胺基酸配方」，市面上的洗面乳，大部分胺基酸配方的占比<30%，需要添加脂肪酸與皂化來提升整體起泡與清潔力，成本相對低，但也提高對肌膚的刺激性，而95%潔淨胺基酸配方，在溫和清潔的同時還能保護皮脂膜，減少過度清潔造成肌膚的傷害。

第二、 「微米綿密泡沫技術」胺基酸洗面乳通常起不了大量泡沫，因此很多人會擠超量來搓相當浪費，「超細緻胺基酸淨潤潔面乳」使用95%潔淨胺基酸配方的獨家技術，提供微米緻密泡沫，不但可以溫和洗淨肌膚，更能深入毛孔中和多餘的皮脂。

第三、 「敏弱肌也能安心使用」，運用潔淨美容的極簡概念，以95%潔淨胺基酸配方的獨家技術提昇皮脂膜的保護力，使用起來溫和且不傷肌膚表層。

第四、 「明星經典保濕成分」添加保濕明星成分蘆薈、小黃瓜萃取，以多醣體與多種微量元素給肌膚保濕、舒緩、滋潤感受，維持肌膚皮脂膜健康與保水，並加入療癒紓壓的葡萄柚精油，洗臉時可以感受到充滿活力感的柑橘香調。

▲▼ 東森自然美 客供 。（圖／）

▲自然美瑞昇_超細緻胺基酸淨潤潔面乳150g$ 1,380。

近年來胺基酸洗面乳非常受消費者歡迎，各大品牌紛紛推出胺基酸洗面乳產品，其實最早在1989年前，就有業者把胺基酸的系統用入洗面乳商品，但這系統相當昂貴，很少人在使用，如今，自然美瑞昇開發出「業界最高」95%潔淨胺基酸配方，可以說是震撼市場，採用牛磺酸潔顏成分，接近臉部健康皮脂膜PH: 4.5~5.5的親膚特性，在清潔的同時，提供皮脂膜的保護，是近期洗面乳中，性價比最高的的產品。

若是想感受爆棚的肌膚深呼吸，一定要使用東森自然美熱銷明星「精油卸妝膏天王」搭配極度溫和保濕「胺基酸洗臉天后」，最強的天王天后組合，「超淨潤卸妝潔面超值組」現正於東森購物網熱銷中。輕鬆洗出水嫩淨透肌，先以獨特BCME雙相微乳技術，瞬間卸淨頑固彩妝，再用胺基酸溫和清潔、修護肌底，洗完臉膚觸加倍柔嫩不緊繃，讓肌膚輕鬆大口深呼吸。更多活動與優惠，請洽：0800-006-066

東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3288571
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東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 洗面乳, 超細緻胺基酸淨潤潔面乳

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