奧斯塔羅12星座一周運勢1213-1219　雙魚加薪來了、金牛忙壞自己

20211213-1219奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此將會是工作行動力滿點的一周。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方情感更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，可以好好考慮準備投資。

本周需注意星座



1.金牛座事業運需要留意：掌握度降低，讓自己稍稍面臨困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法。

2.雙子座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

牡羊座



整體運勢★★★★

牡羊朋友在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，忙碌好一陣子的你也將有機會獲得充分的休息，



愛情運勢★★★★★

雙方情感更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業運勢★★★★

目前的工作及學業持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮進場投資，有機會為你帶進不錯的收入。

金牛座



整體運勢★★★

下周金牛朋友要多注意情緒上的控管，避免因為事情的不如意影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己。

愛情運勢★★★

價值觀的落差導致彼此互動及溝通都減少，彼此對於未來的規劃感到無力，導致對於情感的熱情也減少。

事業運勢★★

掌握度降低，讓自己稍稍面臨困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，留意物質慾望導致破財，金錢規劃需更加謹慎。

雙子座



整體運勢★★

雙子朋友會感到些許寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願意示弱尋求幫助。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★

財運不佳，有花錢消災的暗示存在，留意原定非計畫中的金錢支出。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友對目前手邊的事情掌握度也開始下降，也因此懷疑起自己，奧斯建議下周在面對事情時要再堅定一些，要不可能就會空忙一場。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。



事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯提醒你塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友思緒清晰也活絡許多，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉，將會是個解決能力良好的一周，需要好好把握。

愛情運勢★★★

有點忽略了現實的發展，忘記關心另一半的內心想法導致情感疏離，奧斯建議要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★★

手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝顯得有點不切實際，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★

正財運良好，業務朋友要好好把握，下周有望讓你多賺點錢，留意舊客戶的引薦。

處女座



整體運勢★★

處女朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯，要多適時排解自我壓力，可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤朋友強而有力的行動將充斥在你的生活，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握。

愛情運勢★★★★

下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且雙方對於感情努力維持，讓彼此感到安心不少。

事業運勢★★★★★

對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此將會是工作行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友容易對自己沒有自信也有雜事讓自己顯得有點喘不過氣，奧斯提醒下周要妥善處理事情，以免年底壓力過大。

愛情運勢★★★

下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況，避免讓另一半感到無力。

事業運勢★★

工作上關起了和同事溝通的橋梁，讓自己埋著頭做事，導致影響人際關係狀況，也讓自己工作壓力顯得勞累。



金錢運勢★★

偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友則顯得面對事情都提不起力，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★

自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此。

事業運勢★★

對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★

偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以下周有機會出差的朋友可要好好把握。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓自己一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下。

愛情運勢★★★★

積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，讓彼此在感情感到欣慰不少，將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業運勢★★★★★

學事業方面積極的想突破現況，原因來自對現況的不滿足，奧斯提醒別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐，緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，可以好好考慮準備投資。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友顯得束縛許多，許多事做起來的不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，奧斯提醒不要讓經驗或舊想法束縛住自己。

愛情運勢★★★

情感中彼此給了對方些許的壓力，過度干涉及過問對方生活，原因來自不安全感的增加，下周要多給另一半一點空間。

事業運勢★★

行動力的倒退在學事業方面顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

正財運勢平淡，下周不建議有投資的動作，建議守財就好。

雙魚座



整體運勢★★★★

雙魚朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多。

愛情運勢★★★★★

對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會將來自於工作職場，奧斯建議多注意一下。

事業運勢★★★★

踏實的工作態度也立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周也有望稍來些好消息。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望。

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