韓孝周《Happiness》當高中生零違和！逆齡小V臉全靠「保養6招」

文／美人圈 圖／翻攝自IG@tvn_drama、@hanhyojoo222、Youtube Harper's BAZAAR Korea

韓孝周繼《Ｗ-兩個世界》後，睽違五年後終於有新作品！與朴炯植合作韓劇《Happiness毒樓》，第一集開播就好評不斷，身穿高中制服的韓孝周，更是被網友大讚：「毫無違和感」！以下就來公開韓孝周獨門保養方法6招，粉絲們可要好好筆記起來～

韓孝周保養秘訣1：清潔做到位

身為一個女演員，韓孝周經常需要長時間待妝，但不管回到家身體有多麼疲勞，她依然會一絲不苟的將妝容卸乾淨。韓孝周表示，清潔比化妝來的更為重要！如果沒有好好卸妝，很容易導致毛孔堵塞，進而導致粉刺、痘痘的產生。

韓孝周保養秘訣2：使用成分天然保濕產品

除了清潔以外，皮膚最需要的就是保濕、補水了！如果肌膚保濕力不足，導致肌膚暗沈、失去彈性，甚至會加速老化。除此之外，由於韓孝周的皮膚非常的薄透，因此她都會選擇成分單純的保養品，像是蘆薈凝膠，成分天然不易產生過敏反應，還可以有效補水、鎮靜肌膚。

韓孝周保養秘訣3：隨身攜帶按摩工具

除了非常注重保濕以外，韓孝周更是一個按摩控！曾經在採訪中，秀出她不同類型的按摩工具，從消除水腫的按摩儀、刮痧板，到放鬆肌肉的按摩槍及按摩球，竟多達五種～難怪女神的皮膚至今仍然那麼緊緻，就是因為辛勤的按摩阿！

韓孝周保養秘訣4：曬後使用美容儀降溫

女星經常需要拍戲、跑通告，遇到烈陽無情地曝曬，很容易導致皮膚曬黑、快速老化！韓孝周的秘密武器就是「美容儀」，使用美容儀可以快速讓皮膚鎮靜下來、舒緩曝曬後的發炎情況！平時也可以搭配蘆薈、精華液一起使用，可以幫助保養品導入肌膚，並有效收縮毛孔、緊緻肌膚。

韓孝周保養秘訣5：飯後走路30分鐘

韓孝周平時喜歡登山運動，不僅可以訓練腿部肌耐力，多接觸大自然還可以達到身心放鬆的效果。但如果遇到需要進組拍戲，或是工作特別忙碌的時候，會選擇在飯後走路30分鐘，能幫助食物更快地消化，不會使脂肪囤積在體內，且效果竟跟一個禮拜做兩次激烈運動差不多，非常適合不喜歡流汗或是沒時間運動的上班族～

韓孝周保養秘訣6：每周固定一次皮拉提斯

除了喜愛登山、健行以外，韓孝周每個禮拜都會固定上一次皮拉提斯課程！不僅可以訓練到核心肌群、增加身體靈活度，還可以雕塑身形，維持好體態～難怪女神的一舉一動都是那麼的優雅！就是因為有養成運動的好習慣～

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