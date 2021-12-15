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韓孝周演警察造型大不同！剪中性短髮超減齡、《毒樓》波浪捲美翻

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文／美人圈

擁有「韓國微笑天使」之稱的韓孝周，與朴炯植合作的新劇《Happiness毒樓》開播，劇中韓孝周化身帥氣的警察特攻戰隊員，中分微捲造型既修飾臉型又減齡，與2013年犯罪動作電影《堅諜任務》中的短髮造型形象截然不同！今天帶來韓孝周的髮型推薦範本，一起來看看吧！

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲韓孝周在新劇《Happiness毒樓》裡是中分微捲造型，和2013年電影《堅諜任務》中的短髮造型差很多。（圖／ naver movie、TVN）

《監諜任務》中性短髮 vs.《Happiness毒樓》中分波浪捲

《監諜任務》是韓孝周首次挑戰的動作片，劇中飾演的是刑警角色，剪去長髮，換上俐落的微中性短髮，搭配瀏海造型不僅不違和，反而有種小男孩感的減齡效果！對比《Happiness》同樣飾演警察角色的中分微捲髮、蓬鬆髮量，更顯得成熟有女人味！

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲《監諜任務》中性短髮 vs.《Happiness毒樓》中分波浪捲。（圖／ naver movie、TVN）

韓孝周臉型特徵

韓孝周的臉型是下顎骨比較有角度的方形臉，除此之外下巴線條也不是韓國女孩典型的「尖下巴」！如果你也是相同臉型，也可以參考看看以下韓孝周髮型範本。

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲韓孝周臉型是下顎骨比較有角度的方形臉。（圖／IG@hanhyojoo222）

韓孝周髮型範本1：凌亂捲

中分瀏海設計氣質修顏又減齡！八字長瀏海髮絲在臉頰中心處做出「外翻捲燙」的設計，搭配上浪漫的法式凌亂捲，根本是實力顯瘦的修臉髮型。

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲韓孝周的凌亂捲和中分瀏海修顏又減齡。（圖／IG@hanhyojoo222）

韓孝周髮型範本2：空氣瀏海

韓孝周在《兩個世界》中飾演的是可愛甜美的外科醫師，配合這個人設，不管是捲髮、馬尾都搭配上空氣瀏海造型！空氣瀏海讓五官有聚焦的效果，顯得五官更精緻，給人不做作的減齡效果。

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲韓孝周在《兩個世界》中是空氣瀏海造型。（圖／IG@hanhyojoo222、IG@mbcdrama_w）

韓孝周髮型範本3：浪漫微捲

空氣瀏海加上浪漫微捲，根本是韓劇甜美系女主必備的髮型公式！清新的空氣瀏海襯出臉龐的精緻度，搭配上不會出錯的巧克力髮色，將韓孝周的肌膚襯托得更加白皙透亮！

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲空氣瀏海加上浪漫微捲超可愛。（圖／IG@mbcdrama_w）

韓孝周髮型範本4：中分長直髮

同為長直髮造型，時裝與制服照都超仙氣！大家可不要小看這種看似平凡的直髮造型，如果一不小心就會顯露出大餅臉。另外，頭髮稀疏、細軟的頭髮也會造成頭髮扁塌，看起來超沒精神！瀏海落於下巴以下，可以修飾僵硬的下顎線條，搭配蓬鬆髮根，可清純、可時尚。

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲韓孝周的長直髮造型超仙氣。（圖／TVN、IG@hanhyojoo222）

韓孝周髮型範本5：中分低馬尾

這次在《Happiness》劇中扮演的是警察特攻戰隊員，其中一幕戲中，韓孝周換上帥氣的特戰隊服，搭配上中分低馬尾的造型，真的讓人忍不住大喊「歐逆好帥啊！」～如果想要綁同款髮型的話，注意要先將前方的瀏海預留好，頭頂部分再往後梳，並記得稍微拉鬆，隨意的小心機低馬尾就這樣完成了！

▲韓孝周髮型。（圖／美人圈）

▲韓孝周在《Happiness》中綁中分低馬尾好帥氣。（圖／TVN）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓孝周, 髮型, Happiness毒樓

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