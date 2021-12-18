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8雙「精品黑靴」什麼風格都能駕馭！香奈兒超顯腿長、LOEWE無痛增高

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文／美人圈　

今年秋冬絕對要來一雙穿搭必備的黑靴啦！小編收集了8款「精品黑靴」要來推薦給大家！不僅什麼風格都能輕鬆駕馭，更能為穿搭畫龍點睛，投資一雙高質感精品靴款、穿好幾年都沒問題！私心大推LV的「METROPOLIS 軍靴」，綴上了老花皮革超亮眼 ; 還有LOEWE新出的「小牛皮戰鬥靴」也超實搭！趕緊下滑看看哪款命中你的心吧～

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：CELINE 拉鍊中筒靴

CELINE這款中筒靴，是由小牛皮製成，鞋側身綴上TRIOMPHE壓花標誌，還設計印有凱旋門及CELINE字樣的斜紋布拉帶，實在精緻度爆表！不管是褲裝、裙裝都能隨意搭配，是一款實穿又百搭的美鞋。

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲CELINE 拉鍊中筒靴。（圖／CELINE）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：LOUIS VUITTON METROPOLIS 軍靴

LV這款軍靴以黑色小牛皮打造，綴上品牌經典Monogram帆布，整個別出心裁，耐磨的皮革鞋底不僅耐穿也相當舒適！這款鞋造型復古又時髦，喜愛LV老花的姐妹們，絕對可以無腦購入！

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON METROPOLIS 軍靴。（圖／LOUIS VUITTON）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：DIOR TRIAL 短靴

DIOR這款短靴為切爾西設計，鞋面綴以黑色小牛皮製成，配以彈性貼帶，側邊還綴有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌增加亮點，是一雙一年四季都百搭的休閒鞋款。

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲ DIOR TRIAL 短靴。（圖／DIOR）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：LOEWE 小牛皮戰鬥靴

LOEWE這雙新出的繫帶高筒靴一眼就令人著迷，在小紅書上也被瘋狂洗版～最有特色的就是白色針織拉帶，飾有LOEWE標誌，而橡膠厚底設計，還能達到無痛增高的效果，穿上它絕對能輕鬆成為矚目焦點！

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲LOEWE 小牛皮戰鬥靴。（圖／LOEWE、小紅書＠是芝芝 Plus +）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：CHANEL 長靴

最時髦雨靴非它莫屬！CHANEL這款長靴綴上大大的白色雙C LOGO，非常引人矚目，樹脂材質遇到下雨天還能防水，最重要的是，這款窄版鞋型還可以修飾寬腳板，穿上後小腿長度視覺瞬間拉長5cm~

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲CHANEL 長靴。（圖／CHANEL、小紅書＠小橘子）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：BOTTEGA VENETA LUG BOOTS

BV的這雙LUG BOOTS，一推出就火遍全球，至今都熱度不滅啊！完美比例裁切的高筒，運用腳踝處適度收緊設計，以及厚實鞋底由兩層構成，穿上它立馬擁有神級大長腿，女孩們這雙絕對要擁有！

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA LUG。（圖／BOTTEGA VENETA、小紅書＠崔清和）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：PRADA Monolith拋光Rois皮革及尼龍長靴

PRADA這雙長靴也是話題度超高！使用特厚橡膠鞋底，一穿上腿瞬間被拉長，兩側還加上了PRADA小袋，不僅實用度大增，造型感更是滿分，酷帥女還必須入手！

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲PRADA Monolith拋光Rois皮革及尼龍長靴。（圖／PRADA）

2021 秋冬爆款「精品黑靴」推薦：CHLOE Betty rain boot

最後登場的這雙是風靡歐美博主圈的美鞋！CHLOE的Betty rain boot，有超修飾小腿肚的高筒設計跟厚底，非常顯腿長！防水材質下雨天穿完全不心疼，相較其他大牌價格也親民許多，這美腿神器必須趕緊下單。

▲精品黑靴。（圖／美人圈）

▲CHLOE Betty rain boot。（圖／CHLOE、小紅書＠山河野子）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 黑靴, 靴子, 軍靴

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