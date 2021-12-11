「精品Logo衛衣」保暖又時髦！Lisa同款、LV²大愛心可以當情侶裝

文／美人圈

近日氣溫驟降，冬日的氣息越來越濃厚，是時候添購時尚又保暖的衛衣啦！小編收集了12款「精品衛衣」要來推薦給你們！包括CELINE、LV、LOEWE、DIOR、BURBERRY、GUCCI、PRADA...等，有大學T也有帽T可以選擇，其中CELINE的爆款絕對要收，Lisa實穿美翻啊 ; 還有LV和Nigo聯名的款式，實在燒到不行～趕緊下滑來看哪一款命中你的心吧！

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：PRADA 印花棉質抓毛衛衣

PRADA的這款衛衣，是許多時髦小姐姐衣櫃裡必備的基本款，沒有穿搭靈感時，隨便抓一件簡單的牛仔褲、牛仔裙都百搭，羅紋針織材質舒適又有質感，搭個項鍊配飾就很有街頭個性風。

▲PRADA 印花棉質抓毛衛衣。（圖／小紅書＠Syyyy、PRADA）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：CELINE 印花抓毛寬鬆連帽衛衣

休假日想穿的休閒又時髦，精品連帽T就是最無腦不出錯的選擇。CELINE這款連帽衛衣使用舒適的棉料材質，寬鬆剪裁設計加上經典的字樣LOGO，簡約休閒又不失高級感，絕對是今年秋冬必入手的百搭單品，Lisa實穿的粉色真的太美啦～

▲ CELINE 印花抓毛寬鬆連帽衛衣。（圖／CELINE）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：CELINE 印花棉質抓毛連帽寬鬆衛衣

另外這款加上了凱旋門及PARIS字樣印花，讓人一眼就動心啊！黑色款經典百搭 ;帶點灰色調的奶茶色真的絕美，是秋冬的必收色，兩色都好值得包下啊！

▲CELINE 印花棉質抓毛連帽寬鬆衛衣。（圖／CELINE）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：LOEWE 棉質 Anagram 皮革補丁連帽衫

LOEWE這款連帽衛衣是該品牌的隱藏爆款！胸前的麂皮口袋是一大亮點，綴上LOEWE Anagram壓印圖案，實在精緻度滿分！共推出了五款顏色，私心大推奶白、黑色及灰色，怎麼搭都好看！

▲LOEWE 棉質 Anagram 皮革補丁連帽衫。（圖／LOEWE）

▲LOEWE 棉質 Anagram 皮革補丁連帽衫。（圖／小紅書＠不吃奶酪、＠桃乐丝的忙碌日常）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：DIOR 連帽外套

DIOR這款毛絨絨款外套實在可愛到一秒融化啊！像是泰迪熊般的絨毛材質，胸前的CHRISTIAN DIOR標誌不過份張揚，飾有拉鏈衣領、鑲邊口袋，穿上它不僅舒適溫暖，更是時髦爆表！KOL COS穿搭照太燒啦～

▲DIOR 連帽外套。（圖／DIOR）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：DIOR CD ICON 連帽衫

DIOR這款連帽衫不僅質感柔軟舒適，版型也相當修身，胸前CD刺繡圖案簡約又耐看！除了先前推出的百搭黑、灰色，2021年新登場的「淡紫色」也相當好看，是可甜可鹽的美色啊！

▲DIOR CD ICON 連帽衫。（圖／DIOR）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：LOUIS VUITTON 心形圖案運動衫

LV與Nigo共同打造的聯乘企劃「LV²」，一推出就大獲好評！這款衛衣放入了Nigo在個人品牌HumanMade所使用的元素，像是大愛心，再加上LOUIS VUITTON的特殊字型LOGO，讓服裝特色更為鮮明！

▲LOUIS VUITTON 心形圖案運動衫。（圖／LOUIS VUITTON）

LV²衛衣穿起來又甜又酷，也很適合當作情侶裝或姊妹裝！

▲LOUIS VUITTON 心形圖案運動衫。（圖／小紅書＠Lydia、＠阿欣）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：GUCCI 復古標誌織帶衛衣

GUCCI這款街頭風十足的「復古標誌織帶衛衣」，一推就在小紅書上瘋狂被洗版！最大的亮點就是復古紅綠條紋GUCCI標誌織帶，搭配半拉鍊式，相當的特別～只要穿上這件就氣場十足啊！

▲GUCCI 復古標誌織帶衛衣。（圖／小紅書＠wendy、GUCCI）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：GUCCI x The North Face 聯名棉質衛衣

GUCCI和北臉聯名系列也是火到不行！這款棕色重磅棉質衛衣是其中一款出眾的單品，兼具GUCCI的時髦剪裁、與The North Face的保暖特性，LOGO結合的設計更是別出心裁！穿上身秋冬氛圍UPUP，隨意搭個牛仔褲就很好看。

▲GUCCI x The North Face 聯名棉質衛衣。（圖／GUCCI、小紅書＠百万大老爷）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：BALENCIAGA HOODIE MEDIUM FIT

BALENCIAGA出了超多款衛衣，而這件小編一眼就動心！超萌粉色搭配同色系LOGO，不僅版型剪裁也顯瘦、穿上身也巨顯白！粉色控姐妹一定要手刀購入~

▲BALENCIAGA HOODIE MEDIUM FIT 。（圖／小紅書＠莫千金潮牌女装、BALENCIAGA）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：MAISON KITSUNE FOX HEAD PATCH ADJUSTED SWEATSHIRT

這隻迷人的小狐狸風靡全球，推出的衛衣也是相當好看，簡約百搭的色系加上刺繡狐狸標誌，與其他精品品牌衛衣相比，價格CP值也相對高。

▲MAISON KITSUNE FOX HEAD PATCH ADJUSTED SWEATSHIRT。（圖／MAISON KITSUNE）

2021秋冬「精品Logo衛衣」推薦：MAISON KITSUNE x HOODIE PUMA

MAISON KITSUNE近日與PUMA攜手推出聯名系列，將PUMA的經典標誌「豹」與MAISON KITSUNE的「小狐狸」招牌結合，打造時尚的全新樣貌，這款連帽衛衣實在火到不行，讓粉絲們瘋狂搶購啊！

▲MAISON KITSUNE x HOODIE PUMA。（圖／MAISON KITSUNE）

而PUMA大使E.so瘦子也穿上這件衛衣，更是時髦度爆表，重點是這件價格不到4000元，絕對要搶購一番！在PUMA門市就能買到，趕緊跟E.so瘦子穿上同款啦！

▲MAISON KITSUNE x PUMA 系列圓領杉。（圖／ PUMA）

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