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胡宇威惡補高爾夫為AP開球　戴名錶一年連包膜都捨不得拆

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▲2021年AP盃高爾夫大師賽在桃園大溪高爾夫球場登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／桃園報導

AP（Audemars Piguet，愛彼錶）今於桃園大溪高爾夫球場舉辦2021年AP盃高爾夫大師賽，集結品牌VIP與明星球員好手一同下場競技，並邀男星胡宇威、楊一展、周予天一同擔任開球嘉賓，外界以為3位都是高球好手，沒料到都是事前「惡補」，異口同聲說很緊張，胡宇威一語道破，笑著說：「我們都是身材騙人啦！」

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲周予天（左起）、胡宇威與楊一展為2021年AP盃高爾夫大師賽開球。（圖／AP提供，以下同）

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲▼AP,Richard Mille 。（圖／公關照）

▲胡宇威（上）佩戴AP皇家橡樹離岸型潛水腕錶白金黑色陶瓷限量版42毫米款，1,762,000元。

唯一騙不了人是對AP的熱愛，今三人均佩戴最新皇家橡樹離岸型腕錶亮相，已收藏2只AP錶的胡宇威，將買名錶視為對自己努力的肯定，他透露買的第一只因為太珍惜，竟然戴了一年多才將包膜撕下，目前鎖定下一個目標為綠面玫瑰金錶，可惜台灣缺貨得耐心等待；楊一展與周予天則視AP為夢幻錶，不約而同表示：「要多努力工作了。」

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲楊一展戴AP皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶43毫米開球。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲▼AP,Richard Mille 。（圖／公關照）

▲周予天（上）戴AP皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶42毫米，997,000元。

 瑞士名錶Richard Mille也與高爾夫球運動有緊密連結，美國名將Bubba Watson自2011年起便成為品牌摯友，因此以他的專業需求為出發點，打造限量50只的配備專利重力感應裝置的RM 38-01 Bubba Watson陀飛輪腕錶，感應器設置於12點位置，可記錄揮桿的重力，尤其是收尾的動作，可以偵測高達20G的重力加速度，提供選手比賽致勝的關鍵資訊。只需按下9點位置的按鈕，便可將重力感應裝置歸零，目前已停產。

▲▼AP,Richard Mille 。（圖／公關照）

▲美國名將Bubba Watson自2011年起成為Richard Mille摯友。（圖／Richard Mille提供，以下同）

▲▼AP,Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille專為高爾夫球運動打造限量50只的配備專利重力感應裝置的RM 38-01 Bubba Watson陀飛輪腕錶。

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 胡宇威, 楊一展, 周予天, Richard Mille

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