吳姍儒曝得知邱澤、許瑋甯閃婚「第一反應」：僅次於兩大咖

記者鮑璿安／台中報導

藝人吳姍儒今（10日）出席新光三越台中中港店3、4樓改裝記者會，由於一早許瑋甯與邱澤公佈結婚喜訊，轟動演藝圈，恰巧吳姍儒同樣新婚在即，對於自己的婚禮，她笑稱不是世紀婚禮，許瑋甯與邱澤才是，「僅次於韓星玄彬與孫藝真。」

▲吳姍儒今出席新光三越台中中港店3、4樓改裝記者會 。（圖／記者鮑璿安攝）

許瑋甯與邱澤因演出《當男人戀愛時》擦出火花，今早兩人震撼宣佈結婚消息，震驚許多粉絲，連吳姍儒也不例外，她直言，「看到消息的時候抽了一口冷氣。」更形容兩人的般配程度堪比韓星玄彬與孫藝真，面對自己新婚在即，吳姍儒笑指自己不是世紀婚禮，他們二人才是，透露在看《當男人戀愛時》時就已經很入戲，兩人傳出緋聞後，曾幻想若關係成真該有多浪漫，所以得知婚訊相當開心。

▲邱澤（左）、許瑋甯閃婚。（圖／記者周宸亘攝）

吳姍儒已在許瑋甯公佈婚訊的IG貼文下送上祝福，對她暖心喊話：「要幸福快樂開心做自己，我愛你。」而她今主要任務是帶逛新光三越台中中港店3、4樓改裝開幕，吳姍儒自稱是新光狂粉，購物慾旺盛，走到哪就想買到哪，百貨將3樓鎖定輕奢領域，像是MICHAEL KORS、LONGCHAMP以及全球首發的英國品牌Joseph Studio，4樓則有頂級精緻鍋物橘色涮涮屋已於11月進駐。

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