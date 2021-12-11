fb ig video ETtoday search mobile

一年一度的「草莓季」來了！堆滿小山的布丁牛奶冰，還加珍珠必須吃

>

圖、文／MENU美食誌

草莓成為冬天必吃之一，快一起來看看北中南各地的草莓！

南泉冰菓室
台南市／安平區

店裡走的就是濃濃的台灣復古風味。草莓布丁牛奶冰，堆的像小山丘般的草莓山！酸甜配上煉乳，使用的是一號大顆草莓！再來顆復古味布丁，甜甜的綿密香。酸酸甜甜的滋味實在令人難以忘懷！

▲草莓美食。（圖／MENU美食誌）

▲南泉冰菓室（圖／美食客美食百飽袋提供）

枝仔冰城
台北市／大同區

位在迪化街的枝仔冰城，店內的裝潢和格局都很復古。草莓塔，上面一大球的草莓冰淇淋微酸偏甜，冰淇淋的口感細緻且吃起來綿綿的，總共有22顆草莓！下面的冰沙是香蕉油口味的，吃起來甜甜的！

▲草莓美食。（圖／MENU美食誌）

▲枝仔冰城（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

奧爾司咖啡 OURS CAFE
高雄市／新興區

位於大統和平店附近的小小咖啡店，店內空間不會很大，座位數大該在十五個左右。草莓芙蓮 $700（六吋），上層是酸甜莓果醬，在兩層海綿蛋糕間的是藏了多顆草莓濃郁卻甜而不膩的乳酪慕斯！

▲草莓美食。（圖／MENU美食誌）

▲奧爾司咖啡 OURS CAFE（圖／美食客葛芮吃到哪寫到哪提供）

WHATSLIFE 山海工作室
台北市／中山區

2月才新開幕不久的咖啡甜點工作室，走的是低調沈穩的路線，不論是內部佈置的小物或是甜點擺盤都很有質感，低消一人一杯飲料。草莓杯杯 NT.250，除了新鮮草莓的酸甜味外，每一口挖起吃起來都有不同的味道跟口感。

▲草莓美食。（圖／MENU美食誌）

▲WHATSLIFE 山海工作室（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

JAI宅
台中市, 北區

身為IG打卡名店，「JAI宅」非常懂得消費者喜好，門口左側特別設置拍照專區，擺飾、燈光、座椅一應俱全，供網美們拍出有自己風格的美照。店家不另外加收10%服務費，餐具、飲用水自取。

▲草莓美食。（圖／MENU美食誌）

▲JAI宅（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

拾·好時FOODIMEMORY
苗栗縣／竹南鎮

位於照南路與明德街的轉角處，草莓季限定的「草莓厚片」，烤得酥香的厚片堆疊自製熬煮的草莓果醬、優格乳酪醬，再鋪上新鮮草莓、藍莓來點綴，吐司上層還有炙燒烤糖，有著多層次的口感，整體酸甜不膩。

▲草莓美食。（圖／MENU美食誌）

▲拾·好時FOODIMEMORY（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台中, 外帶, 甜點, 台北, 冰品, 宅配, 台南, 美食, 苗栗, 草莓, 草莓冰, 草莓季, 珍珠, 高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

邱澤罕吐感情觀：兩人不用轟轟烈烈，她幫我煮一碗麵就覺得超幸福

邱澤罕吐感情觀：兩人不用轟轟烈烈，她幫我煮一碗麵就覺得超幸福

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

超準！2021年「最容易閃婚星座排行榜」，邱澤、許瑋甯竟都在榜內

超準！2021年「最容易閃婚星座排行榜」，邱澤、許瑋甯竟都在榜內

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他 iPhone十招「省電隱藏技巧」必學　出門再也不怕耗電太快 《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅 吳姍儒曝得知邱澤、許瑋甯閃婚「第一反應」：僅次於兩大咖 許瑋甯戴400萬元鑽戒閃爆！邱澤單圈婚戒是幸福男人標配 帝舵1926對錶看不膩　相宜價格更加分 秋冬精品「小廢包」TOP 9！CELINE老花愛心包萌翻天、香奈兒斷貨款回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面