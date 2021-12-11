一年一度的「草莓季」來了！堆滿小山的布丁牛奶冰，還加珍珠必須吃

圖、文／MENU美食誌

草莓成為冬天必吃之一，快一起來看看北中南各地的草莓！

南泉冰菓室

台南市／安平區

店裡走的就是濃濃的台灣復古風味。草莓布丁牛奶冰，堆的像小山丘般的草莓山！酸甜配上煉乳，使用的是一號大顆草莓！再來顆復古味布丁，甜甜的綿密香。酸酸甜甜的滋味實在令人難以忘懷！

▲南泉冰菓室（圖／美食客美食百飽袋提供）

枝仔冰城

台北市／大同區

位在迪化街的枝仔冰城，店內的裝潢和格局都很復古。草莓塔，上面一大球的草莓冰淇淋微酸偏甜，冰淇淋的口感細緻且吃起來綿綿的，總共有22顆草莓！下面的冰沙是香蕉油口味的，吃起來甜甜的！

▲枝仔冰城（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

奧爾司咖啡 OURS CAFE

高雄市／新興區

位於大統和平店附近的小小咖啡店，店內空間不會很大，座位數大該在十五個左右。草莓芙蓮 $700（六吋），上層是酸甜莓果醬，在兩層海綿蛋糕間的是藏了多顆草莓濃郁卻甜而不膩的乳酪慕斯！

▲奧爾司咖啡 OURS CAFE（圖／美食客葛芮吃到哪寫到哪提供）

WHATSLIFE 山海工作室

台北市／中山區

2月才新開幕不久的咖啡甜點工作室，走的是低調沈穩的路線，不論是內部佈置的小物或是甜點擺盤都很有質感，低消一人一杯飲料。草莓杯杯 NT.250，除了新鮮草莓的酸甜味外，每一口挖起吃起來都有不同的味道跟口感。

▲WHATSLIFE 山海工作室（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

JAI宅

台中市, 北區

身為IG打卡名店，「JAI宅」非常懂得消費者喜好，門口左側特別設置拍照專區，擺飾、燈光、座椅一應俱全，供網美們拍出有自己風格的美照。店家不另外加收10%服務費，餐具、飲用水自取。

▲JAI宅（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

拾·好時FOODIMEMORY

苗栗縣／竹南鎮

位於照南路與明德街的轉角處，草莓季限定的「草莓厚片」，烤得酥香的厚片堆疊自製熬煮的草莓果醬、優格乳酪醬，再鋪上新鮮草莓、藍莓來點綴，吐司上層還有炙燒烤糖，有著多層次的口感，整體酸甜不膩。

▲拾·好時FOODIMEMORY（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

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