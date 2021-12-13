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超準「唇形心理測驗」！　厚唇人愛賺錢、圓唇人最謹慎

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG

雖然說一個人的五官在出生就已決定，但是在長大成形之前還是有可能有變數，就像是擁有相同基因的雙胞胎也會長得不一樣，且大家都有聽過「相由心生」吧？有時參考面相，也是可以看出一個人的個性的喔。今天就來將「唇形」簡單分為以下幾腫，快來看看自己屬於哪一類型，又有什麼樣的隱藏性格？

Ｑ：若是在臉部放鬆、無表情的狀態下，你的唇形最接近以下哪一種？

Ａ：厚唇、Ｂ：薄唇、Ｃ：嘴唇微張、Ｄ：嘴角上揚、Ｅ：圓唇

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

【解析】

Ａ：厚唇

嘴唇偏厚的人，屬於自信魅力派，擅於將想法付諸實現，行動力很高，強烈的親和力總是討人喜歡，雖然也不是時時刻刻都幹勁十足，但是每當感到不安的情緒時，都能聽從內心的指引順利導回正向的道路，擁有一套控制消極心態的能力。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

Ｂ：薄唇

上下唇都偏窄的薄唇人，雖然不比厚唇的人來得交友廣闊，但是人際關係上走得是少而精的路線，隱藏性格裡嚮往獨立的生活，很享受獨處的狀態，繁事也比較喜歡靠自己完成，喜好方向很明確，就算只是興趣也喜歡仔細鑽研。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

Ｃ：嘴唇微張

雙唇放鬆時會微微張開的人，屬於強烈的個性，擁有固執的特質，很有自己的意見，但這並不是壞事，因為他會以自己堅持的方式，照顧身邊的朋友家人，總是很豪爽、很直接，因此受到喜愛。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

Ｄ：嘴角上揚

有些人的唇形放鬆時嘴角會呈現上揚，形成有點想M字的形狀，是很漂亮的唇形，這樣的人不只擁有漂亮嘴唇，還有漂亮的生活，個性上明朗開放、擅於交際，相比別人生活特別多采多姿。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

Ｅ：圓唇

嘴唇是圓圓形狀的人，看上去總是特別可愛，而這類人屬於相對謹慎穩重的人，心思細膩，做事總是很周全，交給他就很放心，在群體中通常扮演傾聽者的角色，也很願意接納別人的意見。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

心理測驗, 嘴唇形狀, 唇形, 唇形心理測驗, 真實性格, 個性, 心測

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