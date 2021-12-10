超準！2021年「最容易閃婚星座排行榜」，邱澤、許瑋甯竟都在榜內

▲兩人從戲裡愛到戲外，今天更傳出閃婚好消息。（圖／翻攝自《當男人戀愛時》劇照，以下同）

編輯／Amber

邱澤、許瑋甯宣布閃婚投下震撼彈，其實在今年年中時，日本網站就有公布2021年最有機會閃婚的星座，對應兩人的星座天秤和獅子竟都在前5名內，也太神準了吧！

第5名 獅子座

面對挫折越挫越勇的獅子座來說，2021年面臨許多改變使他感到沮喪不安，這時身邊若出現對的人在旁陪伴鼓勵，很容易激起想定下來的心，非常想踏入婚姻。

第4名 牡羊座

牡羊座戀愛很憑直覺，愛情來得很快，很容易陷入其中而不可自拔，若對方像個寶藏讓他忍不住一直想探究，閃婚完全就是他的風格。

第3名 金牛座

因為2021年的星象變化，使得喜歡愛情長跑的金牛座，潛意識想要步入家庭，對方或許是交往很久的另一半，也極有可能是一拍即合的心對象，感覺對了就定下來。

第2名 巨蟹座

巨蟹座在戀愛時配合度很高，加上今年桃花運也特別強，若是對方提出想婚念頭，他也會欣然答應，愛情最偉大。

第1名 天秤座

動盪不安的2021年，讓本身就很需要平衡的天秤座特別有感，一些歷練讓自己變得更為圓融成熟，更懂得自己要什麼，只要認定身邊這個人，當天就跑去登記也不無可能。