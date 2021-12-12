逛「新北耶誕城」順便開發周邊美食！生炒魷魚、六必居沙鍋粥8家別錯過

圖、文／MENU美食誌

美照要拍的美美的，肚子也要記得填得飽飽的！

高記生炒魷魚

宮口街28號

黃石市場人氣小吃！生炒魷魚、蘿蔔糕、糯米腸、芋粿Q，全部都來一份也不超過百元！從早上8點到下午5點半，橫跨早午晚3餐，份量大又多且新鮮便宜！

▲高記生炒魷魚（圖／美食客閃電霹靂阿寶寶提供）

崧匠焼き鳥屋台

縣民大道二段22號B1

位於耶誕城的樹下，日式風格的外觀，店內空間不大但溫馨舒適。炸物拼盤裡有炸牡蠣、豆腐、雞手羽即及唐揚雞，一盤可以滿足大人及小孩的味蕾，牡蠣誇張的大顆，一口咬下要小心爆漿會燙口！

▲崧匠焼き鳥屋台（圖／美食客君君誠實手札提供）

魷魚大叔三號店 UNCLES

縣民大道二段7號

位於板橋環球二樓，店內裝潢展現韓國街頭上的小攤或烤肉店的感覺，你的桌子不是桌子而是個小攤。來瓶小酒然後搭配適合配酒的料理，是一個很適合聚餐、大笑、狂聊的地方！

▲魷魚大叔三號店 UNCLES（圖／美食客小云就愛吃提供）

赤野居酒屋板橋國光店

國光路174號

板橋的「赤野居酒屋」提供多樣的日式美味，店裡氣氛悠閒自在，是一處適合聚餐小酌、放鬆心情的好地方。一樓有一台飛鏢機，吃飽喝足之餘，也可以試試身手喔！

▲赤野居酒屋板橋國光店（圖／美食客Yolanda提供）

CLICK COFFEE

府中路1號

醒目大片手刷彩繪牆讓人很難不去注意，彩繪牆會隨著節慶變化。以冷灰色調為基底的清水模風格，再利用色彩繽紛強烈的美術畫作為對比，用餐尖峰時段限時90分鐘，自助式免收服務費。

▲CLICK COFFEE（圖／美食客叉匙吃爆大台北提供）

樂崎火鍋

四川路一段57號

靠近府中捷運站1號出口，一共有三家分店，不需收服務費。招牌龍蝦套餐的蝦子真的超級多，有龍蝦、明蝦、天使紅蝦、草蝦和白蝦，蝦味十足！

▲樂崎火鍋（圖／美食客絜榆朱提供）

角落UTOPIA

民安街11號

巷弄新開幕平價大份量美式漢堡，價格$160-$230之間，且不收取服務費！店內裝潢是走美式工業風結合霓虹燈招牌，販售各式異國風味漢堡，口味選擇將近30種，有牛、豬、雞、海鮮等等選擇。

▲角落UTOPIA（圖／美食客LAI提供）

六必居潮州沙鍋粥

民權路3號

六必居的粥熬煮大概需要30分鐘的時間，火侯、以及口味都非常入味的那種，並且以砂鍋熬煮，非常適合老人小孩、或者想要養生一下的人。用餐時間是90分鐘，建議事先訂位喔！

▲六必居潮州沙鍋粥（圖／美食客•¥•~獅子大鳴大放提供）

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