《華燈初上》6大角色關係複雜！揭開燈紅酒綠下的渴望與辛酸

▲《華燈初上》由林心如、楊謹華領銜主演。（圖／《華燈初上》劇照）

文／女子學

斥資 2.5 億，集結時下當紅演員，上架兩天便登頂的 Netflix 旗艦懸疑影集《華燈初上》，絕對是近日追劇族最熱門的話題之一。由林心如、楊謹華領銜主演，背景設定八零年代末的「條通」，描繪在台北林森北路巷弄中的日式酒店「光」，兩位媽媽桑與小姐們的關係拉扯和感情間的愛恨情仇，劇情穿插一樁命案，使故事走向添上一抹神秘面紗。

這裡的酒店賣笑不賣身，小姐們需具備察顏觀色、溫柔貼心的交際手腕，必須有能力應付每晚來自四面八方的客人。「光」的 6 位小姐，各個「身懷絕技」、個性鮮明，對身邊的人際以及感情態度，皆寫實地顯現於觀眾面前，尤其是對愛情的渴望和偏執，更是細膩表現、牽動共鳴。

1.蘇慶儀（Sue）／ 楊謹華 飾

▲楊謹華飾演蘇慶儀。（圖／楊謹華粉專）

身為「光」酒店的第一把交椅，人稱「蘇媽媽」的蘇慶儀舉手投足間散發柔情、溫潤的女人味，輕輕一個笑容便能讓任何男人為她傾心。然而，她柔弱的外表有著顆強悍的心，照顧情同姐妹的羅雨儂不說，在經營酒店、教育旗下小姐也有一套拿捏得宜的原則。

但，這樣的她卻和 Rose 愛上同一個男人江瀚（鳳小岳 飾），甚至在他們分手後，無縫接軌地和對方愛戀纏綿。為了留住這放浪不羈的男人，蘇慶儀努力保持神祕、維持優越感，一邊又得小心翼翼不讓戀情曝光，守護和好姐妹的感情；當紙包不住火、被狠甩的那一刻，她頓時瓦解崩潰，那個穩重成熟的她瞬間消失，留下的是遍體鱗傷、為愛失去自我的空殼。

2.羅雨儂（Rose）／ 林心如 飾

▲林心如飾演羅雨儂。（圖／Netflix、百聿數碼，下同）

比起高雅的蘇慶儀，「光」酒店另一位「蘿絲媽媽」羅雨儂，性格上則是較為大方熱情，她大膽、風趣、有話直說、敢愛敢恨，過去曾經為了經商失敗的丈夫入獄，還有個已經就讀高中兒子。

被江瀚拋棄後，她同樣歷經自我懷疑和苦痛，卻很快拾起笑容，用力過接下來的人生。羅雨儂曾說：「我要讓他欠我一輩子。」面對愛著實熱烈又灑脫的態度，強烈表現出自我意志的堅定，即使傷口還在，她也絕對不會再輕易流血，而是緩慢地癒合、再次找回快樂。

3.李淑華（花子）／ 劉品言 飾

外型甜美可愛的花子，是羅雨儂在獄中結識的好朋友，兩人先後出獄，而後一起在「光」工作。花子總是笑臉迎人、體貼動人，是標準的「傻白甜」女孩，男人見著她都忍不住想擁入呵護，就連前來查案的警察阿達（章廣辰 飾）都拜倒在她的石榴裙下。

花子看似無害的外表，卻有一段悲慘的過往。當時為了自保刺傷嫖客因而入獄，沒想到多年後對方找上門，某夜突然被擄走強暴，使她再度陷入絕望；其實，她也只是個渴望被愛、被喜歡的女孩，時常想著：「我就值得這樣嗎？」短短一句話，直戳你我寂寞、孤寥的心。

4.王愛蓮（愛子）／ 郭雪芙 飾

愛子是「光」裡最年輕的小姐，白天她和一般的大學生沒兩樣，上課、唸書、準備考試，到了夜晚搖身一變成為動人可愛的酒店小姐。而她所愛慕的人，是同班同學何予恩（張軒睿 飾），但對方卻愛上蘇慶儀，且愛到無可自拔。愛子先以朋友的立場關他，而後漸漸脫軌，做出各種充滿心機的恐怖行徑，不管是將蘇媽媽幽會的照片擺在休息室讓蘿絲媽媽看見、或是跑到蘇媽媽家玩弄剪刀威脅，都令人不寒而慄。

蘇慶儀曾形容愛子是「有著天使面孔、魔鬼心腸的女人。」也許，愛子一切由愛出發的起點是善良的，但在酒店看到「大人們」的現實面，才逐漸失控，只為替所愛之人討回公道。

5.黃百合（百合）／ 謝欣穎 飾

外表冷豔、高傲的百合，看上去便有一段距離，有種「只能遠觀不得褻玩焉」的感覺，宛如冰山美人的她，在「光」裡，形成了強烈的對比。

然而，這樣的她愛上的是身兼毒梟和牛郎的男友亨利（王柏傑 飾），即使心裡很清楚對方是利用她來販毒，卻因為喜歡對方，而不斷冒險為他做任何危險的事。百合認為，每天身處「曖昧」的環境裡，分不清哪些是真是假，但至少對亨利是純粹的真愛，也代表最真實的自己，「自欺欺人」的態度反而令人憐惜。

6.季滿如（阿季）／ 謝瓊煖 飾

「光」酒店最資深，同時也是年紀最大的阿季，是從上間酒店銜接而來的小姐，由於風華容貌不再，她總要耗費更多的心力來討客人歡心。

好賭、欠下一屁股債的她，愛上的是酒店常客中村先生（加賀美智久 飾），只是對方早已將她拋下，深深愛戀著蘇慶儀。善妒、講話不修邊幅、樂於用計……對生活除了絕望更參雜著一股濃厚的恨意。但是，若從另一個角度來看，其實她也只是渴望一份簡單的幸福，希望能有個家和愛人長相廝守。

林心如在受訪時曾表示：「《華燈初上》裡沒有所謂的壞人，只有人性。」透過主要角色，讓觀眾們感受到的不僅只是我們在應對愛情的各種風貌，還有深埋心底不敢彰顯的黑暗面，以及人們終究需要愛、依戀愛的渴望。

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