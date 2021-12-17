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「韓系復古咖啡廳」在台南！抹茶OREO馬卡龍、400次咖啡顛覆想像

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▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

文／女子學　圖／溫點

韓式炸雞、韓式烤肉、韓式泡菜…韓流不僅造就偶像明星，各種美食、庶民小吃，也是到韓國旅遊時不可缺少的重點行程。此外，近年韓國咖啡廳與甜點更層出不窮，在市場競爭所留存下的，就成為大街小巷常見的甜點選擇，其中「韓式馬卡龍」便是一項。

地點拉回台灣，座落台南的韓式咖啡廳「溫點」，正是第一波將韓式馬卡龍帶進國內的店，目前開店週年，我們特別找上韓國老闆娘「正恩」聊聊「溫點」誕生的故事。

「學歷不會是我創業的必須品」

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲因為濕度與溫度的不同，曾經烤壞一盤盤的馬卡龍，令正恩覺得氣餒。

「我其實不愛吃甜點的。」訪問時，正恩字正腔圓的用中文說出這句讓編輯有點傻眼的話，但她緊接著說：「不過，韓式馬卡龍卻讓不喜歡吃甜點的我也愛吃，我認為它可以同時滿足平常不喜歡甜點的人。」

如前所說，正恩原本對甜點並沒有很大的關心，一開始會來台灣，是因為大學時有一次交換學生的機會，來台這短短半年不僅讓她更喜歡台灣，也遇到了決定攜手一生的丈夫，回到韓國後，也一直想起這裡的點點滴滴，在幾番苦惱後決定重新來到台灣插大開始新的生活。

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲從學中文開始與台灣結緣，不僅讓正恩來到這裡創業，也讓她遇見一生的伴侶與夥伴。

只是，由於身體關係，正恩在台灣的就學並非一路順遂，學業時常受到影響，令她心裡有了「創業」以及「做其他事情」的可能。她分享道：「學歷跟想創業這件事並沒有直接的衝突」，確定方向後積極與丈夫討論，決定再次休學，開始思考自己可以做些什麼。

「即使味道相同，外殼破裂就是失敗」

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲「溫點」不定期推出新品，口味構想主要來自於韓國當地的熱門款。

如同許多海外朋友，正恩初期也做過一些韓國代購、賣化妝品等等，真的選擇馬卡龍作為創業選項，是某次回韓國為父親慶生時，和姐姐買了一個馬卡龍蛋糕，讓首次接觸韓式馬卡龍的正恩驚艷：「這個馬卡龍連不愛甜點的自己也喜歡，且在韓國也已是非常普遍的甜點。」機靈的她發覺其中商機，便決定將定將韓式馬卡龍帶回來，介紹給台灣的朋友們。

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲馬卡龍的色澤與造型，就如「溫點」一樣給人和諧柔軟的溫馨感。

屬於行動派的正恩，旋即利用在韓國停留的期間，報名了馬卡龍的課程，並在回台灣後，進行了好幾個月的練習，正恩說：「這應該是創業中最大的困難，為了配合台灣的溫度、濕度及材料，真的做壞無數次的馬卡龍。」好在這樣的努力是有回報的，終於在反覆的測試下，大幅降低了馬卡龍的失敗率，也讓店裡賣出的量能夠穩定下來。

建立夥伴信任度與夫妻溝通，與品牌一同成長

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲一路走來，比起下屬正恩覺得職員們更像是在她需要時，助她一臂之力的朋友。

問正恩，當時遇到的瓶頸，會不會有想放棄的念頭？她笑著說，其實自己個性並不勇敢，以往對很多事情時常無法有自信地說到做到，所以「溫點」對她來說，是人生的一大挑戰，從起頭開始，便時時提醒自己不能任意放棄。

跨過馬卡龍製作難關後，從店面找尋到人力需求，正恩發現身邊有很多朋友和貴人相助，這讓原本什麼事都習慣靠自己的她，逐漸地試著更信任別人，學著團隊合作、倚靠夥伴，與「溫點」一起成長。

而在夫妻共事這塊，雖開店的一切都靠正恩一手規劃，但身為外國人創業，初期許多與人接洽的事都仰賴丈夫幫忙，另一半也經常在下班後到店裡協助店務，規劃經營層面的走向。從草創期只有正恩一人，到現在丈夫一起把「溫點」當作自己的孩子般照顧，兩人似乎沒有上下班的概念，無論何時何地，都會將大部分的時間用來討論店裡的發展，正恩熱切地說：「他有時候甚至比我還要熱情呢！」

蘊含台南懷舊風情的韓式復古風

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲突出台南懷舊的情懷，「溫點」以老宅改建，帶你來到韓國最熱門的復古咖啡廳。

回顧開店初期訂定風格時，正恩希望能打造出「韓國咖啡廳」的氛圍感，但考慮到台南的傳統懷舊，決定讓「溫點」在裝潢上以復古風為主，捨棄近年韓國流行的極簡風，而店內的粉刷、重整也都樣樣自己來，每一個飾品與佈置都充滿巧思。

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲一個個小物品都是正恩仔細挑選，像是拼圖一般組合出只屬於「溫點」的樣貌。

目前店內馬卡龍有 20 幾種口味輪流販售，每週會有 9 種口味可挑選，正恩表示，因為是「韓式馬卡龍」，所以更希望能夠帶給大家韓國當地正流行的口味，在口味開發時，會花很多時間觀察近期韓國熱賣的口味，「也許台灣人喜好會有些許不同，但如果嘗試了新口味，之後又再次回購的話，那真的會非常有成就感！」她開心地說。

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲於中秋節推出的禮盒成為「溫點」目前的長銷品項，讓大家更方便送禮。

▲韓系咖啡廳。（圖／女子學）

▲不僅是馬卡龍，店內也有許多專屬韓系風格的飲品。

另外的特色是，韓式馬卡龍與一般馬卡龍最大的不同點就是「減糖」，外層口感也因加長熟成的時間，變得更像韓國人喜愛的年糕口感，較為軟黏、內餡再加量，讓外觀有更多空間可以變化裝飾。

幾近「溫點」週年，正恩打從心底感謝這一年來的常客、新客們，目前正規劃準備一些小禮物來回饋客人，未來也會不定期的推出新的口味，讓大家能夠品嘗得到各種有著韓國風格的美味馬卡龍。

「溫點」

營業時間 14:00～20:00（開放內用）

公休日：星期一，四

地址：台南市東區樹林街一段 197 號

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 韓系, 咖啡, 韓式, 馬卡龍, 台南, 咖啡廳, 溫點

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