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秋冬必備10款「乾唇救星」護唇膏！DHC、歐舒丹乳油木新香調

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▲▼乾唇人必備10款護唇新品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲冬季更要注意唇部護理，才能擁有水嫩雙唇。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

時序入冬，天氣變冷不僅臉部肌膚變乾，常跟口罩摩擦的雙唇更是乾荒起皮，除了多喝水，由內補充水分，適時使用夠滋潤的護唇產品保濕滋養唇部更不能少！《ET FASHION》為大家盤點乾唇人必備的10款護唇新品，讓你在寒冷秋冬也能養出水潤美唇。

▲▼乾唇人必備10款護唇新品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲歐舒丹 豐收乳油木暖香護唇膏，12ml，NT$400。

歐舒丹以經典乳油木果油揉合無花果果香及竹子的綠意，推出木質麝香調的限定「豐收乳油木暖香系列」，其中暖香護唇膏蘊含5%乳油木精萃、向日葵籽油，甜杏仁油、蓖麻籽油及甜橙精華油等多種植物保濕成分，可加強保濕滋養、高效舒緩修護乾燥龜裂的雙唇，恢復動人柔嫩潤澤雙唇。

▲▼乾唇人必備10款護唇新品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Melvita 杏桃亮澤護唇膏，4.5g，NT$380。

Melvita以萃取自杏桃、紅石榴、仙人掌等三大果實的100%天然果油，推出第二波聖誕新品「香氛果油手唇護理系列」，其中杏桃亮澤護唇膏結合杏桃果油、蜂蠟與向日葵籽油，能重現雙唇的柔嫩亮澤，還帶有天然香甜果香，且容量與舊版相比增加了28%，但價格不變。

▲▼乾唇人必備10款護唇新品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Omorovicza 完美修護潤唇膏，10ml，NT$1,500。

帶有輕微清涼感的完美修護潤唇膏，添加萃取自初榨紅花油的Omega 6神經醯胺和玻尿酸微球體、寡胜肽、乳油木果油、尤加利油，可長效潤澤、舒緩修護、撫紋，使雙唇豐潤柔嫩且光滑，並恢復彈性，特別推薦給乾紋明顯的雙唇。

▲▼乾唇人必備10款護唇新品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲1028 山茶花精萃護唇膏，2.5g，NT$149。

選用沙龍級沙茶花油和酪梨油萃取，可密集修護乾燥受損唇部，快速滋養雙唇，並添加；角鯊烷和玻尿酸，長效維持唇部柔潤，重現澎潤飽滿，特調的滑順乳霜質地能輕易填補乾紋，補水同時也為唇部表面封膜，防止水分流失。

▲▼乾唇人必備10款護唇新品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲(Malin+Goetz) 莫希多潤唇膠，10g，NT$500。

紐約保養品牌(Malin+Goetz)的莫希多潤唇膠，不含色素及香料，能有效預防及護理乾燥敏感的唇部，可迅速修復、滋潤雙唇，更添加一抹沁涼舒緩的莫希多和清爽檸檬精油，男女都適用。

▲▼ 專家教3招冬季護唇秘訣改善乾唇。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲L:A BRUKET 017 椰香護唇棒，14g，NT$480。

椰香護唇棒是瑞典質感護膚品牌L:a Bruket擁有高人氣的明星熱賣品，完美調和向日葵油、甜杏仁油、椰子油及蜂蠟等純淨潤澤成分，能滋養、保護唇部，提供持久舒適的柔潤感受，無性別的簡約包裝設計，也獲得不少男性喜愛。

▲▼ 專家教3招冬季護唇秘訣改善乾唇。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲ILIA 純淨修護嫩唇膜，10ml，NT$950。

添加草綠鹽角草萃取、木瓜酵素、玻尿酸鈉與裙帶菜等純淨無毒保養成分，是早晚皆適用的深層滋潤唇膜，可溫和修復雙唇乾澀及死皮困擾，也可作為唇彩前的打底使用，能提升雙唇滋潤度、讓唇色更臻完美，還被讚為「乾唇死皮救星」。

▲▼ 專家教3招冬季護唇秘訣改善乾唇。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DHC 草本柑橘護唇膏，1.5g，NT$380。

DHC以經典護唇膏為雛形，加入檸檬、萊姆、香茅等清新香氛和多種具優越潤澤力的植物精華油，推出全新草本柑橘護唇膏，能完美貼合雙唇、形成保護膜，滋潤雙唇的同時預防乾燥，達到完美鎖水作用，讓唇部肌膚維持水嫩光澤。

▲▼ 專家教3招冬季護唇秘訣改善乾唇。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Bamford植萃潤唇膏，15ml，NT$720。

蘊含能充分保濕的乳油木果、特級冷壓橄欖油，舒緩唇部不適感受，還添加天然蜂蠟、山金車萃取和粉紅葡萄柚、保加利亞玫瑰，能修護乾燥龜裂、幫助唇部肌膚抵抗外在侵害，讓雙唇柔嫩水潤，並帶有微微玫瑰香氣和果香。

▲▼ 專家教3招冬季護唇秘訣改善乾唇。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Neal's Yard Remedies 玫瑰果護唇膏，4.5g，NT$380。

嚴選99%有機成分，調和具有抗氧化性的玫瑰果油、金盞花浸泡油，能舒緩、柔軟、保濕唇部肌膚，還添加沒藥、薰衣草、檸檬精油，讓使用過程更添療癒感受，尤其能充分滋養雙唇但不留下光澤感，很適合於使用霧面唇膏之前作為打底使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護唇, 唇部, 護理, 乾燥, 死皮, 唇紋, 護唇膏, 潤唇膏, 唇膜

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