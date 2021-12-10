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帝舵1926對錶看不膩　相宜價格更加分

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▲▼Longines,Tudor 。（圖／公關照）▲▼Longines,Tudor 。（圖／公關照）

▲鍾瑶配戴TUDOR 1926 28mm白色鑲鑽錶面腕錶，106,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（Tudor）風格典雅的TUDOR 1926系列，近期主打小巧的錶徑28mm鑲鑽雙色款、36mm銀面鑲鑽棕色皮錶帶款，以及39mm白色面盤棕色錶帶款，女星鍾瑶與男星施柏宇分別演繹此系列錶款，各自展現優雅與紳士氣息，配成對錶很完美。

▲▼Longines,Tudor 。（圖／公關照）▲▼Longines,Tudor 。（圖／公關照）

▲施柏宇配戴TUDOR 1926 39mm白色錶面搭棕色皮錶帶款，70,500元。

TUDOR 1926系列機械腕錶是向品牌傳統致敬而生，取名1926是紀念創辦人Hans Wilsdorf於1926年註冊「The Tudor」商標，而由內而外的設計都意在彰顯帝舵表的精緻工藝、優異品質與相宜價格，錶面中央點綴精緻的浮雕飾紋，並有銀色、蛋白色、白色或黑色，搭配棱面箭頭形鐘點標記之間鑲飾雙數阿拉伯數字，或是鑲鑽時標，豐富款式讓男、女都能輕易找到心儀款式，亦是對錶熱門選擇。

▲▼Longines,Tudor 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列月相女士腕錶，90,300元。（圖／浪琴表提供，以下同）

浪琴表（Longines）Master巨擘機械錶，也是能輕易配出對錶的系列，因為近日新添畫面優美的月相女錶，6時位置不僅顯示月相也同時指示日期，功能實用，能與同系列的全日曆月相計時碼錶搭成對錶，一起領略月相盈虧的妙趣。

▲▼Longines,Tudor 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列全日曆月相男士腕錶，111,000元。

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關鍵字：

TUDOR, 帝舵表, Longines, 浪琴表

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