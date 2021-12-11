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營養師教「正念飲食減肥法」4秘訣！「享受食物」竟有幫助

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▲▼ 營養師教「正念飲食減肥法」4秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲營養師分享「正念飲食」秘訣，對健康和減肥都很有幫助。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash

你知道嗎？將近85%的人減肥後都會復胖，甚至變得更重！其中很大原因是，很多人一開始減肥就會想透過節食來達到體重控制，但都會給自己太大壓力，導致放棄。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享，減肥時可以加入「正念飲食」，只要掌握4個關鍵，透過調整飲食行為及心態，就能幫助建立正確飲食觀念，對於健康和減肥都很有幫助，而且實行起來也非常簡單。

▲▼ 營養師教「正念飲食減肥法」4秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

首先蕭瑋霖解釋，所謂的「正念飲食(Mindful Eating)」是一種冥想方式，可以幫助檢視飲食以及身體的感覺，簡單來說，就是吃之前多想一下，放輕鬆吃。透過「正念飲食」的方式，能幫助改善食物認知，以正確選擇食物，更重要的是不用花太多時間，而且很好執行！

有許多研究發現，透過正念，可以幫助改善情緒性進食、暴飲暴食，調整飲食心態，有助於正確選擇食物，也有不少研究認為，透過「正念飲食」，可以幫助減少飲食帶來的壓力，並達到體重控制。

▲▼ 營養師教「正念飲食減肥法」4秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

那「正念飲食」到底該怎麼做？掌握以下4個重點就對了！

1.別怕吃東西，試著享受食物

別因為減肥或怕胖，就給自己壓力、怕吃東西，飲食時可仔細觀察、品嘗食物的色香味，並享受。

2.放慢飲食速度

吃飯時細嚼慢嚥，讓飲食時間盡量拉長，一餐至少吃20分鐘以上，有助於減少食物攝取量。

▲▼ 營養師教「正念飲食減肥法」4秘訣 。（圖／翻攝unsplash）

3.區分是否真的飢餓

很多人只是想吃而吃，例如甜點、飲料，並不是因為真的餓了，這時候就要盡量避免吃東西，避開非飢餓的飲食誘因。

4.吃飽就好不過量

呼應上一點，傾聽身體的聲音，飲食盡量吃到足量食物、不會餓就好，不要過量吃東西，導致熱量過高。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 正念飲食, 秘訣, 關鍵, 營養師

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