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清潔是保養之本！夢幻「洗顏盤點」，洗後肌膚潤澤滑溜

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▲▼洗臉盤點。（圖／翻攝自IG）

▲挑對洗臉產品，洗後肌膚潤澤不緊繃。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉 ／台北報導

清潔是美肌之本，每天回家的第一件事情就是把臉洗乾淨，若是臉沒有洗乾淨，再好的保養品也無法吸收進去，但過度清潔又會破壞水油平衡，所以在清潔用品選擇更為重要，《ET FASHION》盤點話題潔顏保養，一起來看看！

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲自然美瑞昇 超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，1,380元。

獨家95%潔淨胺基酸配方不添加皂鹼，而是添加牛磺酸潔顏成分，所以相較一般添加皂鹼的洗面乳溫和許多，不論是乾性肌、痘痘肌、敏感肌通通都能使用，

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲FANCL 膠原保濕潔顏粉，50g，780元。

專為冬日乾燥膚況研發，採用保水潤護成分升級1.5倍的極致保濕配方，以氨基酸衍生物為主要清潔成分，不含防腐劑及具刺激性的化學起泡劑，能賦予肌膚水潤不乾繃，同步修護彈嫩緊緻的極致潔淨力。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲ALBION 妃思雅 美肌之源潔顏舒芙蕾，150ml，1,800元。

添加各種滋養肌膚益菌的養膚配方，更能同時對抗和減少導致肌膚問題的壞菌，幫助肌膚的微生物群達到最佳平衡，綿密柔軟泡沫質地，能輕柔包圍肌膚，同時深層清潔淨化，洗後肌膚潤澤不乾澀。

►肌膚發光就靠它！「超強面膜」讓你榮登派對第一美

關鍵字：

清潔, 洗臉, 盤點

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