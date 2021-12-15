聖誕節活動4提案！聚餐→交換禮物→玩手作一條龍式慶祝才歡樂

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

聖誕節即將到來，除了聚餐還可以怎麼過？這裡就幫你精選出多樣豐富又應景的「聖誕活動提案」，從裝飾佈置、手作體驗到交換禮物…，讓你用一條龍方式慶祝節日，一同與家人、姊妹滔、另一半打造難忘溫馨的回憶。

聖誕提案一：聖誕裝飾佈置

想要體驗濃濃聖誕節氣氛，可以先從佈置家裡開始，擺上聖誕樹、燈泡、裝飾小物…，就能讓家中充滿節日感，看了心情也跟著愉悅。聖誕裝飾佈置用品比起用買的，親手製作更有趣也更有意義。

1.野地孵花 豐盛果實聖誕樹x原木壁掛吊飾體驗

設計品牌野地孵花的聖誕樹製作體驗，帶領大家將果實組合、堆疊在特製櫸木木板上，擺成一顆聖誕立體小樹，再刷上一層雪白，帶來濃濃聖誕氛圍，成品掛在家中就是一幅聖誕美景。

2.K.E. Studio聖誕限定蠟燭體驗課

香氛品牌K.E. Studio的聖誕香氛蠟燭製作，帶大家親手挑選花材、調配香調，藉由手作體驗感受療癒。蠟燭造型結合聖誕元素，擺在家也能增添節日氣息，點燃後能透過氣味與燭光放鬆身心。

3.Kun’s Crystal節慶玻璃彩繪體驗

聖誕佈置吊飾除了買現成的，自己製作更有趣。琉璃工藝品牌Kun’s Crystal的體驗課，帶你親自操作窯爐，體驗玻璃吹製、手工精雕細磨到高溫淬煉等精密工序，再用特殊顏料繪畫，打造出專屬自己的絕美玻璃聖誕球吊飾。

聖誕提案二：出門也要聖誕風

除了把家裡佈置出聖誕氛圍，外出時的服裝、隨身物品也能加入聖誕元素，讓你走到哪都有過節的感覺，參加年末聚會也能成為眾人焦點。

1.Hsu & Daughter皮革鑰匙圈體驗

皮革設計品牌Hsu & Daughter的體驗課，讓你在不到半天的時間，跟著專業老師學習皮革打洞、縫製再到磨邊處理，最後根據個人化服務，客製出想要的英文字句，製作出具有手感溫度的專屬皮件，為聖誕佳節帶來獨一無二的回憶。

2.女孩與貓 冬日雪人羊毛氈貝蕾帽 體驗

還在為年末聚會的穿搭苦惱嗎？女孩與貓的雪人羊毛氈貝蕾帽體驗，帶大家跟著專業指導，在白色羊毛上一針針刺出療癒應景的微笑雪人，製作出具手工溫度的百搭貝蕾帽，出席各式聚會一戴上便搶眼有型。

聖誕提案三：自製聖誕佳餚

聖誕節就要跟親友們聚會，一起享用美味佳餚，除了去餐廳或叫外賣，不妨也試著親手製作餐點，度過不一樣的溫馨節日。

1.CookCorner 聖誕限定樹幹蛋糕烘焙體驗

CookCorner的蛋糕體驗讓不論是否有烘焙經驗的大朋友、小朋友，都能跟著老師學習如何將蛋糕塑型、製出不甜膩的巧克力餡料，最後再用帶有樹幹紋路的巧克力片裝飾，輕鬆製作出你的專屬聖誕蛋糕。

聖誕提案四：交換禮物

聖誕節的重頭戲就是交換禮物派對，如果到現在還是沒有靈感的話，可以來看看幾個500元以內、500到1000元之間的禮物推薦，趕快找到充滿誠意的好物吧！

1.木森好襪 Musen SOCKS台灣美食針織襪-牛肉麵Beef Noodles長襪

木森好襪以台灣美食為靈感，創作出有趣的襪子，牛肉麵Beef Noodles-紅燒湯頭長襪有滿滿家鄉味，運用巧妙的繪圖技巧展現牛肉麵的意象，沒有花俏裝飾卻實在，應景的綠色非常適合當聖誕禮物。

2.T-bone 工作室 愛の啵啵-摩艾圓滾滾 磁鐵系列

超療癒的小摩艾磁鐵是個俏皮的送禮選擇，擺在辦公桌上看到摩艾送上飛吻，能讓上班的憂愁一掃而空，還可以加購木片底座，增添裝它的份量感。

3.G's Life 居事。生活2021全新包裝─紅龜好運三入禮盒組

G's Life 居事。生活把象徵長壽、平安、好運的紅龜通通變成香皂，並且多加了壽桃，讓禮盒更添圓滿。朋友們收到後，可以洗出平安、好運，越用越幸福。

4.coliday貓咪屁屁杯套提袋

coliday的貓咪屁屁杯套提袋超級萌，提袋上每個屁屁都是用羊毛氈製成，仔細看還有分性別，拎上街就像帶著貓咪一起出門，提著飲料一定會成為大家注目的焦點。

5.Amys Dreamland收納袋洗衣袋-小熊兔兔

想要兼具實用與美觀，可以看看台灣品牌Amys Dreamland的收納洗衣袋，有小熊貝爾、艾米兔兔兩款造型，不同尺寸有不同用途，大尺寸可以當衣物分類整理包，也可以收納較大件的物品、運動衣物，小尺寸適合裝隨身面紙、化妝品、衛生棉等小物。

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