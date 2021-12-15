fb ig video ETtoday search mobile

聖誕節活動4提案！聚餐→交換禮物→玩手作一條龍式慶祝才歡樂

>

編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

聖誕節即將到來，除了聚餐還可以怎麼過？這裡就幫你精選出多樣豐富又應景的「聖誕活動提案」，從裝飾佈置、手作體驗到交換禮物…，讓你用一條龍方式慶祝節日，一同與家人、姊妹滔、另一半打造難忘溫馨的回憶。

聖誕提案一：聖誕裝飾佈置

想要體驗濃濃聖誕節氣氛，可以先從佈置家裡開始，擺上聖誕樹、燈泡、裝飾小物…，就能讓家中充滿節日感，看了心情也跟著愉悅。聖誕裝飾佈置用品比起用買的，親手製作更有趣也更有意義。

1.野地孵花 豐盛果實聖誕樹x原木壁掛吊飾體驗

設計品牌野地孵花的聖誕樹製作體驗，帶領大家將果實組合、堆疊在特製櫸木木板上，擺成一顆聖誕立體小樹，再刷上一層雪白，帶來濃濃聖誕氛圍，成品掛在家中就是一幅聖誕美景。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

2.K.E. Studio聖誕限定蠟燭體驗課

香氛品牌K.E. Studio的聖誕香氛蠟燭製作，帶大家親手挑選花材、調配香調，藉由手作體驗感受療癒。蠟燭造型結合聖誕元素，擺在家也能增添節日氣息，點燃後能透過氣味與燭光放鬆身心。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

3.Kun’s Crystal節慶玻璃彩繪體驗

聖誕佈置吊飾除了買現成的，自己製作更有趣。琉璃工藝品牌Kun’s Crystal的體驗課，帶你親自操作窯爐，體驗玻璃吹製、手工精雕細磨到高溫淬煉等精密工序，再用特殊顏料繪畫，打造出專屬自己的絕美玻璃聖誕球吊飾。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

聖誕提案二：出門也要聖誕風

除了把家裡佈置出聖誕氛圍，外出時的服裝、隨身物品也能加入聖誕元素，讓你走到哪都有過節的感覺，參加年末聚會也能成為眾人焦點。

1.Hsu & Daughter皮革鑰匙圈體驗

皮革設計品牌Hsu & Daughter的體驗課，讓你在不到半天的時間，跟著專業老師學習皮革打洞、縫製再到磨邊處理，最後根據個人化服務，客製出想要的英文字句，製作出具有手感溫度的專屬皮件，為聖誕佳節帶來獨一無二的回憶。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

2.女孩與貓 冬日雪人羊毛氈貝蕾帽 體驗

還在為年末聚會的穿搭苦惱嗎？女孩與貓的雪人羊毛氈貝蕾帽體驗，帶大家跟著專業指導，在白色羊毛上一針針刺出療癒應景的微笑雪人，製作出具手工溫度的百搭貝蕾帽，出席各式聚會一戴上便搶眼有型。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

聖誕提案三：自製聖誕佳餚

聖誕節就要跟親友們聚會，一起享用美味佳餚，除了去餐廳或叫外賣，不妨也試著親手製作餐點，度過不一樣的溫馨節日。

1.CookCorner 聖誕限定樹幹蛋糕烘焙體驗

CookCorner的蛋糕體驗讓不論是否有烘焙經驗的大朋友、小朋友，都能跟著老師學習如何將蛋糕塑型、製出不甜膩的巧克力餡料，最後再用帶有樹幹紋路的巧克力片裝飾，輕鬆製作出你的專屬聖誕蛋糕。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

聖誕提案四：交換禮物

聖誕節的重頭戲就是交換禮物派對，如果到現在還是沒有靈感的話，可以來看看幾個500元以內、500到1000元之間的禮物推薦，趕快找到充滿誠意的好物吧！

1.木森好襪 Musen SOCKS台灣美食針織襪-牛肉麵Beef Noodles長襪

木森好襪以台灣美食為靈感，創作出有趣的襪子，牛肉麵Beef Noodles-紅燒湯頭長襪有滿滿家鄉味，運用巧妙的繪圖技巧展現牛肉麵的意象，沒有花俏裝飾卻實在，應景的綠色非常適合當聖誕禮物。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

2.T-bone 工作室 愛の啵啵-摩艾圓滾滾 磁鐵系列

超療癒的小摩艾磁鐵是個俏皮的送禮選擇，擺在辦公桌上看到摩艾送上飛吻，能讓上班的憂愁一掃而空，還可以加購木片底座，增添裝它的份量感。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

3.G's Life 居事。生活2021全新包裝─紅龜好運三入禮盒組

G's Life 居事。生活把象徵長壽、平安、好運的紅龜通通變成香皂，並且多加了壽桃，讓禮盒更添圓滿。朋友們收到後，可以洗出平安、好運，越用越幸福。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

4.coliday貓咪屁屁杯套提袋

coliday的貓咪屁屁杯套提袋超級萌，提袋上每個屁屁都是用羊毛氈製成，仔細看還有分性別，拎上街就像帶著貓咪一起出門，提著飲料一定會成為大家注目的焦點。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

5.Amys Dreamland收納袋洗衣袋-小熊兔兔

想要兼具實用與美觀，可以看看台灣品牌Amys Dreamland的收納洗衣袋，有小熊貝爾、艾米兔兔兩款造型，不同尺寸有不同用途，大尺寸可以當衣物分類整理包，也可以收納較大件的物品、運動衣物，小尺寸適合裝隨身面紙、化妝品、衛生棉等小物。

▲聖誕活動。（圖／pinkoi提供）

►「虎年熊大日曆」讓2022天天都療癒！兔兔、莎莉擴香石也超欠收

►聖誕禮物挑了沒？預算1千內清單　果乾熱紅酒、可麗露擄獲吃貨朋友

關鍵字：

聖誕節, 聖誕活動, 禮物, 交換禮物, 慶祝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級、資生堂推超萌虎年限定

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級、資生堂推超萌虎年限定

孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感

孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感

2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理 沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 「華夫格」簡單又有高質感！大勢元素讓Uniqlo、GU都搶著出 香港前女首富撞衫小18歲南韓歌手沒輸　DIOR禮服太美被朋友問爆 星巴克12／17限定耶誕派對新品大公開　全品85折再享「第二杯半價」 「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面