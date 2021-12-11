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無尊《全明星3》零成本Cosplay花輪　男生認真整理髮型差很多

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編輯／Beverly　圖／翻攝自無尊臉書

諧星藝人無尊（謝駿毅）自《大學生了沒》出道，以自創人物「珍珍」及模仿搞笑開起知名度。曾就讀體育系的他，近期參與實鏡節目《全明星運動會》第三季，並於IG發出運動場上意外成為「花輪」的搞笑梗圖，網笑翻「可以不要這麼鬧嗎？」；無尊雖然常以搞怪造型出席節目，但認真打理過後還是很帥，以下3款不整理也好看的懶男髮型，非常適合喜歡慵懶時尚的你。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲平時愛搞怪的無尊，認真打扮還是很有型。

輔仁大學體育系出身的無尊，日前加入《全明星運動會3》並成為固定班底。近日無尊更新IG動態，曬出頭髮局部零成本Cosplay花輪的搞笑對比梗圖，因跑步而飛起來的旁分長瀏海，確實與小丸子中的花輪有幾分相似；除了Cosplay花輪髮型外，無尊更加碼PO出「掰掰啾啾」的同款撞臉照，粉絲大讚「怎麼模仿怎麼像的概念」、「頭髮怎麼可以這麼搶鏡」、「掰掰珍珍」，更釣出掰掰啾啾本尊回覆：「希望下次可以加強臉部表情」等等。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲無尊表示見到美環（小丸子人物）要先跟他說，他要去躲起來。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲掰掰啾啾作者留言希望無尊的表情能加油。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲無尊回應掰掰啾啾作者「表情這樣可以嗎，我會加油的」

無尊雖然多以搞怪造型出鏡，但認真打扮起來還是非常帥氣，體育系出身的他平時喜歡簡單好整理的造型，以下3款懶男髮型還不趕快剪起來。

韓系小碎蓋瀏海

走在韓國街頭最容易見到的髮型，頭頂處以韓式髮根燙燙澎，製造瘦臉效果；耳朵兩側則呈現自然貼合，並請設計師剪出適合你的瀏海造型。完全不用擔心睡覺、戴安全帽髮型會壓壞，只要隨意抓澎就能出門。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲韓式小碎蓋瀏海隨意一抓就很有型。（圖／翻攝自小紅書@上海3AM男士髮型 文鵬）

歐美Undercut

型男界最流行的髮型絕對是歐美Undercut！將側邊頭髮剃掉，留下中間上方頭髮，不只看起來非常有精神，使整體乾淨俐落的造型，還能讓頭看起來更小，且非常容易整理，是絕不退流行的型男髮型。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲型男駕馭歐美Undercut非常帥氣。（圖／翻攝自IG@sunnyboyyy）

陽光小短髮

如果你認為以上兩個髮形還要整理瀏海太麻煩，那麼陽光小短髮絕對超適合你。清爽的小短髮不但不用整哩，還能凸顯男性陽剛的五官輪廓，有種幹練的視覺感受；紅極一時的栗子頭也是很好的選項，能夠稍微遮住髮線，且清新可愛。

▲無尊髮型。（圖／翻攝自無尊臉書）

▲你是否懷念朴敘俊的栗子頭呢。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

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關鍵字：

無尊, 全明星運動會, 髮型, 花輪, 掰掰啾啾

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